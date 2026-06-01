Sheinbaum descarta que Trump impulse ofensiva contra México

La presidenta, Claudia Sheinbaum, descartó que Donald Trump esté detrás de las presiones y señalamientos contra su Gobierno y atribuyó la ofensiva a sectores de la ultraderecha estadounidense que, aseguró, buscan deteriorar la relación bilateral.

Luego de acusar el domingo que autoridades estadounidenses pretenden influir en las elecciones del 2027, en su conferencia matutina, la Presidenta señaló que no se refería a su homólogo estadounidense, Donald Trump, si no a ciertos sectores políticos frente a las intermedias de noviembre.

<b>“Lo que queremos es una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”.</b> — Aseveró la Presidenta

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre las acciones que analiza para responder a lo que considera actos de injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México.

La Presidenta sostuvo que existe coordinación constante entre ambos Gobiernos en materia diplomática, comercial y de seguridad.

¿A quién atribuyó las críticas contra su gobierno?

“Son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente” — Afirmo

Como ejemplo, mencionó la reciente visita a México del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, los contactos permanentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, así como la coordinación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el Comando Norte estadounidense.

¿Qué dijo sobre una posible injerencia en las elecciones de 2027?

Recordemos que ayer domingo, durante la concentración realizada en el Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su triunfo electoral, Sheinbaum acusó al Departamento de Justicia de tratar de intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a los mexicanos, como las elecciones programadas para 2027.

En ese acto sostuvo que ninguna autoridad extranjera debe asumir funciones que competen a las instituciones nacionales y advirtió que México no aceptará injerencias en asuntos internos.