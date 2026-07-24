Influencers anuncian en medio internacional que apoyan abiertamente las posturas de Naat Torres; ¿Quiénes son?

El caso de Naat Torres ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y como ya te lo contamos en una notita, no se trata sobre ella sino en las posturas propuestas que ponen en duda el derecho al voto de los ciudadanos y ciudadanas. Estos influencers ligados a posturas de ultraderecha, comienzan a hacer ruido internacionalmente y han comenzado a decirlo en un medio internacional. Te contamos cómo es que han llegado hasta tanto.

¿Qué fue lo que dijeron los influencers en el medio internacional?

Una entrevista se volvió viral porque los dos influencers conocidos como Leo y Nacho, quienes tienen un podcast en el que supuestamente crean debates políticos sin posturas realmente políticas, fueron llamados por el noticiero español Fox News.

Ellos, fueron cuestionados por la presentadora sobre si estaban de acuerdo con Lili Téllez, una senadora del PAN del lado de la ultraderecha, dijo que el régimen mexicano que gobierna actualmente, no permite posturas políticas distintas a quien piense diferente. Asimismo, dijo que la mayoría de mexicanos se sienten seguros con que Estados Unidos entre al país y pueda combatir a los cárteles mexicanos.

Ellos, mencionaron estar de acuerdo con estas posturas y reforzaron la idea de que la mayoría quieren que entre EUA a combatir al narco mexicano. Mencionando incluso que Morena es un narco estado.

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¿Qué relación tiene este podcast con Naat Torres?

Fue aquí donde se le abrió el espacio a la influencer ligada al PAN pues, Leo y Nacho tienen un podcast donde la invitaron a debatir sobre el derecho al voto. La conversación giró en torno a que la influencer dijo que no todos deberían votar por igual pues, había una gran brecha entre el saber y elegir.

Ante esto, el podcast se volvió viral. Por ende, llegaron a ser invitados al programa Fox News, aunque no se especifica bien en qué lugar fue transmitido.

Esto puede ser peligroso ya que, ellos mencionan en alguna parte de la entrevista que:

Son ideas marxistas, globalistas que México no necesita. México necesita acabar con la inseguridad. México necesita acabar con el crimen. Creo que el único pelo en la sopa debido a la desinformación que existe tan grande por los medios que controlan nuestro país. Y lo peor de todo es que te lo venden como si Estados Unidos quisiera invadir México y quisiera apoderarse del territorio mexicano y todos sabemos que no hay nada más alejado de la realidad. A una familia que está siendo víctima de cualquier violencia, no le importa si un militar entra con la bandera de Estados Unidos o México, el chiste es que se acabe el problema” —

Es eso lo que hace que sea peligroso pues, están vendiendo un discurso que no es el correcto, la mayoría de los mexicanos están en contra de que Estados Unidos entre a México por el reflejo que se tiene en Argentina o Venezuela tras sus discursos similares a estos. Viendo las crisis de sus países y economía.