FIFA y Estadio Banorte logran acuerdo histórico: Palcohabientes garantizan accesos para el Mundial 2026

Los dueños de palcos y plateas del Estadio Banorte podrán disfrutar de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en sus espacios exclusivos, sin costo adicional por los boletos. Tras meses de negociaciones y un acuerdo histórico entre el estadio, sus titulares y la FIFA, se garantiza el acceso a los cinco encuentros que se disputarán en el recinto

Estadio Banorte / Hector Vivas Ampliar

¿Qué dice el acuerdo oficial?

El Estadio Banorte (propiedad de Grupo Ollamani ) asumió el pago millonario a la FIFA para liberar los palcos y plateas .

(propiedad de ) asumió el pago millonario a la para liberar los . Solo deberán cubrir consumos de alimentos y bebidas (no podrán ingresar los propios en algunos casos por reglamento FIFA).

Se respeta el derecho de uso de los títulos de propiedad, tal como ocurrió en mundiales anteriores en México.

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Este convenio pone fin a la incertidumbre y representa una gran victoria para la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas. Los palcohabientes ya realizaron su preregistro y, aunque la entrega física de los boletos del Mundial ha tenido retrasos (FIFA se comprometió para mayo), el acuerdo legal y contractual garantiza que sí recibirán sus accesos.

El Estadio Banorte será una de las sedes clave del Mundial 2026 en México. Contar con palcos y plateas premium disponibles para sus titulares asegura una experiencia VIP única: vistas privilegiadas, comodidades exclusivas y la emoción de vivir la fiesta del futbol desde el mejor lugar.

El Estadio Banorte será una de las sedes clave del Mundial 2026 en México. / Agustin Cuevas Ampliar

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