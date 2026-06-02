¡Locura en Estambul! Impresionante despedida viral a la Selección de Turquía rumbo al Mundial

La Selección de Turquía vive un momento histórico. Tras 24 años de ausencia, los “Medias Rojas” regresan a una Copa del Mundo y lo hacen con una despedida que se hizo viral en redes sociales: una gigantesca caravana de autos Togg rojos, banderas turcas y aficionados eufóricos que escoltó al autobús del equipo hasta el Aeropuerto de Estambul.

Impresionante marea roja en Estambul Ampliar

Una despedida digna de una nación futbolera

Este martes 2 de junio de 2026, cientos de vehículos eléctricos Togg (el orgullo automovilístico turco) y motocicletas adornadas con la media luna y la estrella acompañaron a la delegación encabezada por Vincenzo Montella. El convoy se extendió por kilómetros en las autopistas de Estambul, creando una marea roja que reflejó el fervor de todo un país.

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Los jugadores, entre ellos estrellas como Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kenan Yıldız (Juventus) y Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), partieron rumbo a Mesa, Arizona, donde entrenarán antes de su debut en el Grupo D del Mundial 2026.

¿Por qué Turquía genera tanta expectativa?

Regreso épico: Clasificaron tras vencer 1-0 a Kosovo en el repechaje, poniendo fin a 24 años sin Mundial .

Clasificaron tras vencer 1-0 a Kosovo en el repechaje, poniendo fin a 24 años sin . Generación dorada: Mezcla de experiencia (Çalhanoğlu, Demiral) y talento joven ( Güler , Yıldız ).

Mezcla de experiencia (Çalhanoğlu, Demiral) y talento joven ( , ). Grupo competitivo: Enfrentarán a Australia (13 junio), Paraguay (19 junio) y Estados Unidos (25 junio). Muchos los ven como el “caballo negro” del torneo.

Convoy de despedida Ampliar

El poder de la afición turca

Este convoy no es solo una despedida: es una declaración de amor al fútbol. Turquía demostró una vez más que, cuando se trata de su selección, el país entero se une. Las imágenes aéreas del convoy ya suman millones de vistas en redes sociales y se han convertido en trending topic mundial.