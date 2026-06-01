Alcaldesa de Tenancingo fue privada de la libertad durante una hora en Edomex

Nancy Nápoles Pacheco habría sido víctima privada de la libertad durante el fin de semana. Ya se encuentra en su domicilio.

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue privada de la libertad este fin de semana, de acuerdo con diversas fuentes consultadas.

El hecho ocurrió este domingo y se prolongó por aproximadamente una hora. Posteriormente, se informó que la presidenta municipal se encontraba bien y en su domicilio.

Fiscalía del Estado de México conoció del caso

De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía del Estado de México tuvo conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, no recibió ninguna denuncia relacionada con el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad de la alcaldesa.

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Sin detalles sobre su ausencia

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, no ha ofrecido pormenores respecto a esta ausencia ni sobre los hechos reportados durante el fin de semana.

El caso ocurre en medio de los desafíos en materia de seguridad que enfrentan distintos municipios del Estado de México. Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas o líneas de investigación relacionadas con el incidente que involucró a la alcaldesa de Tenancingo.

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