CNTE inicia huelga nacional con marcha al Zócalo de la Ciudad de México

Paro de maestros de la CNTE inicia este 1 de junio con marcha en CDMX, y movilizaciones en todo el país,

La huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició formalmente este lunes con una marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia el primer cuadro de la Ciudad de México. La organización de maestros disidentes declaró el arranque de una serie de manifestaciones en la capital del país, así como en otros estados y municipios.

Jenny Pérez Hernández, secretaria de la Sección 22 de Oaxaca, advirtió que no hay marcha atrás en las movilizaciones y señaló que mientras no exista un diálogo con compromisos firmes, el magisterio mantendrá el plantón.

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🔴Integrantes de la #CNTE continúan concentrándose en el Ángel de la Independencia. Paseo de la Reforma permanece cerrado en dirección al Centro, mientras siguen arribando contingentes que buscan marchar hacia el Centro Histórico.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW… pic.twitter.com/CnVQApA6jZ — W Radio México (@WRADIOMexico) June 1, 2026

Magisterio mantiene exigencias y movilizaciones

La dirigente reiteró el compromiso de los integrantes de la coordinadora y sostuvo que, si no existe una solución a sus demandas, continuarán las acciones de protesta.

Por su parte, Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la Ciudad de México, afirmó que el gobierno los ve “como una piedra en el zapato” por exigir el cumplimiento de sus derechos.

La huelga nacional CNTE contempla diversas actividades de protesta y concentración en distintos puntos del país como parte de las acciones acordadas por la organización magisterial.

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Reportan presencia de encapuchados en la movilización

Cabe mencionar que a los contingentes se sumó un grupo de encapuchados que portaban tubos y mochilas.

De acuerdo con los reportes, estas personas evitaron ser grabadas durante la movilización para impedir su identificación.

A su paso vandalizaron el edificio conocido como Torre de Bienestar ubicado en Paseo de la Reforma 51 en la colonia Tabacalera.

Las manifestaciones avanzaron hacia el centro de la capital, donde los integrantes de la coordinadora mantienen sus actividades de protesta en el marco de la huelga nacional de la CNTE que afecta a más de un millón de estudiantes de nivel básico en todo el país.

Desde redes, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez se pronunció, dirigiéndose a los maestros.

Desde el @GobiernoMX reiteramos el llamado a la #CNTE a privilegiar la mesa de construcción de acuerdos, con el objetivo de avanzar en soluciones y cuidar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. @Claudiashein @mario_delgado @martibatres — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 1, 2026

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