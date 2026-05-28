Lista de Argentina para el Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados / NurPhoto

Lionel Scaloni presentó oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026. La convocatoria incluye varias sorpresas, con ausencias importantes como Marcos Acuña, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono, además de la presencia de jóvenes como Valentín Barco y José Manuel López.

Lionel Scaloni / Marcelo Endelli Ampliar

La FIFA estableció el 30 de mayo como fecha límite para entregar las nóminas finales, por lo que la Albiceleste ya dejó definida la base con la que buscará defender el título mundial.

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¿Quiénes son los convocados de Argentina para el Mundial 2026?

La lista final de Lionel Scaloni mantiene gran parte de la estructura campeona del mundo, liderada por Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.

Sin embargo, también aparecen nombres que representan renovación generacional dentro del equipo argentino.

Arqueros de Argentina para el Mundial 2026

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensas convocados por Scaloni

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas de Argentina

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Delanteros convocados al Mundial 2026

Lionel Messi

Nicolás Paz

Thiago Almada

Nicolás González

Giuliano Simeone

Lautaro Martínez

José Manuel López

Julián Álvarez

Lionel Messi lidera a la campeona del mundo

A sus 39 años, Lionel Messi volverá a encabezar el proyecto argentino en una nueva Copa del Mundo. El capitán buscará conquistar su segundo Mundial consecutivo tras el histórico título obtenido en Qatar 2022.

Aunque varios referentes ya superan la barrera de los 30 años, Argentina mantiene una base competitiva que mezcla experiencia y juventud.

Scaloni apostó por sostener el núcleo del grupo que logró éxito en los últimos años, priorizando la química interna y la continuidad futbolística.

Lionel Messi / NurPhoto Ampliar

¿Cuándo juega Argentina antes del Mundial 2026?

Antes de debutar oficialmente en la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos.

Amistosos de Argentina previo al Mundial

Argentina vs Honduras — sábado 6 de junio en Texas

— sábado 6 de junio en Argentina vs Islandia — martes 9 de junio en Alabama

Estos encuentros servirán para ajustar detalles tácticos y definir el estado físico de varios futbolistas antes del arranque del torneo.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania durante la fase de grupos.

Argentina vs Argelia — martes 16 de junio en Kansas

Argentina vs Austria — lunes 22 de junio en Dallas

Argentina vs Jordania — sábado 27 de junio en Dallas

En el papel, Argentina parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda, aunque el objetivo principal será llegar en plenitud a las fases eliminatorias.

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Próximos pasos para la Selección Argentina

Con la lista definitiva confirmada, Lionel Scaloni comenzará la preparación final rumbo al Mundial 2026. Los amistosos en Estados Unidos serán la última prueba antes del debut oficial en Kansas frente a Argelia.

La Albiceleste intentará hacer historia y convertirse en una de las pocas selecciones capaces de defender exitosamente el título mundial en la era moderna.