Lista de Argentina para el Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó a los 26 convocados
¡Lista confirmada! Lionel Scaloni definió los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026. Conoce las bajas, las sorpresas de la Albiceleste.
Lionel Scaloni presentó oficialmente la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026. La convocatoria incluye varias sorpresas, con ausencias importantes como Marcos Acuña, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono, además de la presencia de jóvenes como Valentín Barco y José Manuel López.
La FIFA estableció el 30 de mayo como fecha límite para entregar las nóminas finales, por lo que la Albiceleste ya dejó definida la base con la que buscará defender el título mundial.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Messi y Quico juntos! La viral reacción del argentino al conocer a Carlos Villagrán
¿Quiénes son los convocados de Argentina para el Mundial 2026?
La lista final de Lionel Scaloni mantiene gran parte de la estructura campeona del mundo, liderada por Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.
Sin embargo, también aparecen nombres que representan renovación generacional dentro del equipo argentino.
Arqueros de Argentina para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensas convocados por Scaloni
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
Mediocampistas de Argentina
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
Delanteros convocados al Mundial 2026
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
- Lautaro Martínez
- José Manuel López
- Julián Álvarez
Lionel Messi lidera a la campeona del mundo
A sus 39 años, Lionel Messi volverá a encabezar el proyecto argentino en una nueva Copa del Mundo. El capitán buscará conquistar su segundo Mundial consecutivo tras el histórico título obtenido en Qatar 2022.
Aunque varios referentes ya superan la barrera de los 30 años, Argentina mantiene una base competitiva que mezcla experiencia y juventud.
Scaloni apostó por sostener el núcleo del grupo que logró éxito en los últimos años, priorizando la química interna y la continuidad futbolística.
¿Cuándo juega Argentina antes del Mundial 2026?
Antes de debutar oficialmente en la Copa del Mundo, la Selección Argentina disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos.
Amistosos de Argentina previo al Mundial
- Argentina vs Honduras — sábado 6 de junio en Texas
- Argentina vs Islandia — martes 9 de junio en Alabama
Estos encuentros servirán para ajustar detalles tácticos y definir el estado físico de varios futbolistas antes del arranque del torneo.
El calendario de Argentina en el Mundial 2026
La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania durante la fase de grupos.
Argentina vs Argelia — martes 16 de junio en Kansas
Argentina vs Austria — lunes 22 de junio en Dallas
Argentina vs Jordania — sábado 27 de junio en Dallas
En el papel, Argentina parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda, aunque el objetivo principal será llegar en plenitud a las fases eliminatorias.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Neymar enciende las alarmas en Brasil: lesión lo deja fuera del debut en el Mundial 2026
Próximos pasos para la Selección Argentina
Con la lista definitiva confirmada, Lionel Scaloni comenzará la preparación final rumbo al Mundial 2026. Los amistosos en Estados Unidos serán la última prueba antes del debut oficial en Kansas frente a Argelia.
La Albiceleste intentará hacer historia y convertirse en una de las pocas selecciones capaces de defender exitosamente el título mundial en la era moderna.