México y EU avanzan en revisión del T-MEC; Ebrard rechaza arancel al acero

Ante las voces que dicen que no se alcanzará un acuerdo para la revisión del T-MEC y que se irá a revisiones anuales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México no lleva prisa, pero que apuesta a avanzar.

¿Cuándo serán las próximas reuniones de la revisión TMEC?

Durante un mensaje a medios, Ebrard señaló que aún no hay fecha para que Canadá se sume a las conversaciones pero adelantó que tras la ronda de conversaciones de esta semana, México acudirá a Washington el 16 y 17 de junio para continuar las negociaciones, mientras que una tercera ronda se realizará en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

“Yo te diría que no me quisiera adelantar porque, pues, tengo aquí a mi contraparte, no puedo hablar por ellos. Todavía no llegamos a ese punto. Cualquier novedad que tengan ese punto, con mucho gusto se los comparto pero lo que sí ya tenemos acordado es cuáles son los siguientes pasos, incluyendo julio. El 20 de julio tendríamos reunión aquí en México ¿por qué? pues porque son temas muy complejos. O sea, la siguiente reunión nada más de agricultura, todos los temas relativos a agricultura. México no tiene prisa, pero está avanzando. El 20 de julio es la siguiente. Ah, no, eso todavía no sabemos, pero espero que sea pronto”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de Julio. Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

¿Qué dijo México sobre los aranceles al acero y aluminio?

Sobre los aranceles al acero y aluminio, el secretario reiteró que México mantendrá su exigencia de que no existan tarifas dentro de Norteamérica y calificó de injustificado el arancel de 50 por ciento impuesto por Estados Unidos.

“En el caso de acero y aluminio, el tema del 50 por 100 nos parece que es insostenible, no tiene una justificación. Ya lo hemos dicho, no es una novedad. En el caso de la industria automotriz, sostenemos que debe haber un enfoque sistémico, es decir, no son nada más las tarifas de México, sino cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen. Todo eso lo hemos venido comentando, no es que sea nuevo. Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía Ampliar

Añadió que México argumentará que la integración productiva regional obliga a analizar de manera distinta las medidas arancelarias frente a otras regiones del mundo.

“Cuando se pone un arancel a Corea del Sur o a la Unión Europea, que son competidores, esto tiene una correlación con el arancel que tengamos nosotros. Otros competidores no tienen reglas de origen y nosotros sí, y eso tiene un costo”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Gran inicio de la ronda de conversaciones con nuestros colegas de USTR : Jeffrey Goettman, Daniel Watson ( del lado izquierdo) y Daniel O’Brien ( del lado derecho) Bienvenidos !! pic.twitter.com/onzeSKffNH — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

¿Quiénes participan en la negociación comercial entre México y EU?

Ebrard informó que la delegación estadounidense enviada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) está integrada por los principales interlocutores con los que México mantiene comunicación permanente, pese a la ausencia del embajador Jamieson Greer, quien fue convocado a una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump.

Muy cordial bienvenida a Jeffrey Goettman ( Deputy USTR ) quien encabeza la delegación norteamericana en la ronda de conversaciones de esta semana en la Secretaría de Economía . Great to see you Jeffrey in México !!! pic.twitter.com/mLia7Sht4K — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2026

Por último, el secretario de Economía también destacó que la negociación comercial con Estados Unidos es actualmente una de las más relevantes a nivel global.

“Es la negociación comercial ahora, o una de las más importantes del mundo”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

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