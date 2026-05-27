¿Por qué el T-Rex tenía los brazos tan cortos?

Los brazos del T-Rex no eran inútiles: esto descubrieron paleontólogos en 2026. Getty Images

El Tyrannosaurus rex sigue siendo uno de los dinosaurios más fascinantes y misteriosos de la historia. Más de 65 millones de años después de su extinción, científicos y paleontólogos todavía intentan responder una de las preguntas más curiosas sobre este depredador gigante: ¿por qué tenía los brazos tan pequeños en comparación con el enorme tamaño de su cuerpo?

El T-Rex podía medir hasta 12 metros de largo, pesar más de ocho toneladas y tener una mordida considerada una de las más poderosas del reino animal. Sin embargo, sus brazos apenas alcanzaban alrededor de un metro de longitud. A simple vista parecen inútiles, pero investigaciones científicas recientes aseguran que sí tenían una función importante.

Estudios publicados en revistas como Acta Palaeontologica Polonica y análisis de paleontólogos de universidades estadounidenses han vuelto a poner el tema en debate durante 2026. Algunos especialistas consideran que los brazos cortos fueron resultado de la evolución natural del depredador para mejorar otras capacidades, especialmente la fuerza de la mandíbula y el equilibrio corporal.

Nuevos estudios explican por qué el Tyrannosaurus rex tenía brazos cortos. Getty Images / Jacobs Stock Photography Ltd Ampliar

La teoría más aceptada: los brazos pequeños ayudaban a sobrevivir

Una de las hipótesis más populares fue retomada recientemente por el paleontólogo Thomas Holtz, experto de la Universidad de Maryland, quien explicó que el T-Rex evolucionó para depender casi por completo de su enorme cabeza y mandíbula al momento de cazar.

Según esta teoría, reducir el tamaño de los brazos ayudó a que el dinosaurio mantuviera mejor equilibrio mientras desarrollaba un cráneo más pesado y músculos mandibulares extremadamente poderosos.

Los científicos creen que el T-Rex no necesitaba brazos largos porque atacaba directamente con la boca, capaz de triturar huesos con una presión brutal. En otras palabras, la evolución habría “priorizado” la mordida por encima de las extremidades delanteras.

Además, estudios biomecánicos recientes señalan que tener brazos más pequeños también reducía el riesgo de lesiones durante ataques grupales o al alimentarse junto a otros depredadores.

La extraña razón evolutiva detrás de los pequeños brazos del Tiranosaurio rex. Getty Images / Kristina Kokhanova Ampliar

¿Los brazos del T-Rex realmente eran inútiles?

Aunque durante años se pensó que eran prácticamente decorativos, investigaciones modernas demuestran que los brazos del Tyrannosaurus rex eran sorprendentemente fuertes.

De acuerdo con análisis musculares y reconstrucciones digitales realizadas por paleontólogos como Kenneth Carpenter, las extremidades podían cargar cientos de kilos y probablemente ayudaban al dinosaurio a sujetar presas o levantarse del suelo.

Incluso algunos expertos creen que las garras tenían funciones durante el apareamiento o para mantener estabilidad mientras el animal se incorporaba.

Sin embargo, el verdadero uso exacto sigue siendo motivo de discusión científica. Hasta ahora no existe una respuesta definitiva y el misterio continúa fascinando a investigadores y fanáticos de los dinosaurios en todo el mundo.

El T-Rex sigue sorprendiendo a la ciencia en 2026

Nuevas tecnologías como escaneos 3D, inteligencia artificial y simulaciones digitales han permitido estudiar al T-Rex con un nivel de detalle nunca antes visto.

Paleontólogos de Estados Unidos y Canadá continúan analizando fósiles para entender cómo se movía, cazaba y sobrevivía uno de los depredadores más temidos de la prehistoria.

Y aunque los brazos cortos del Tyrannosaurus rex todavía generan bromas y memes en redes sociales, para la ciencia representan algo mucho más importante: una prueba de cómo la evolución puede transformar completamente a un animal para convertirlo en un depredador casi perfecto.