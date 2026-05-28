Enrique Inzunza pide licencia al Senado

El senador de Morena, Enrique Inzunza, pedirá licencia y no participará en el periodo extraordinario de sesiones tras una valoración del grupo parlamentario al cual pertenece ante los señalamientos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

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¿Por qué Enrique Inzunza solicitará licencia?

En el periodo extraordinario de sesiones que inicia este jueves participará su suplente Omar Alejandro López Campos.

La información la dio a conocer el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que habló con Inzunza y determinaron que no acudiera para “quitarles el show” a los de oposición.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

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¿Quién ocupará su lugar en el Senado?

Enrique Inzunza dio a conocer a través de redes sociales que se encuentra en la Ciudad de México desde ayer para la sesión extraordinaria que se realizará los días 28 y 29 de mayo, pero “ante la embestida mediática que se ha desplegado” se tomó la decisión de que acudiera su suplente.

El periodo extraordinario de sesiones inicia este jueves y contará con la participación de Omar Alejandro López Campos en sustitución de Enrique Inzunza, mientras continúan las actividades legislativas previstas para los días 28 y 29 de mayo.

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