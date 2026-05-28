Enrique Inzunza pide licencia al Senado
El senador de Morena informó que no participará en el periodo extraordinario de sesiones programado para este jueves; en su lugar participará su suplente Omar Alejandro López Campos.
El senador de Morena, Enrique Inzunza, pedirá licencia y no participará en el periodo extraordinario de sesiones tras una valoración del grupo parlamentario al cual pertenece ante los señalamientos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
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¿Por qué Enrique Inzunza solicitará licencia?
En el periodo extraordinario de sesiones que inicia este jueves participará su suplente Omar Alejandro López Campos.
La información la dio a conocer el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que habló con Inzunza y determinaron que no acudiera para “quitarles el show” a los de oposición.
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¿Quién ocupará su lugar en el Senado?
Enrique Inzunza dio a conocer a través de redes sociales que se encuentra en la Ciudad de México desde ayer para la sesión extraordinaria que se realizará los días 28 y 29 de mayo, pero “ante la embestida mediática que se ha desplegado” se tomó la decisión de que acudiera su suplente.
El periodo extraordinario de sesiones inicia este jueves y contará con la participación de Omar Alejandro López Campos en sustitución de Enrique Inzunza, mientras continúan las actividades legislativas previstas para los días 28 y 29 de mayo.