Mx - Maru Campos acusa “fabricación de casos”: qué significa esta expresión y por qué pesa tanto en la política mexicana FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, lanzó un mensaje político desde instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México al asegurar que “le quieren fabricar un caso y convertirla en inculpada”. La declaración ocurre en medio de la polémica por la investigación relacionada con un operativo en Chihuahua donde participaron agentes estadounidenses vinculados a la CIA y que ya provocó tensión entre el Gobierno federal y la administración estatal.

La mandataria panista sostuvo que existe una intención de utilizar el aparato judicial para responsabilizarla políticamente, mientras dirigentes del PAN respaldaron públicamente su postura y acusaron una ofensiva contra la oposición. La Fiscalía capitalina, sin embargo, aclaró que no existe imputación formal ni delitos que perseguir en su contra, y precisó que el citatorio correspondía a una notificación de audiencia y no a una acusación penal.

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Qué significa “fabricación de casos” en política y justicia

Cuando un político denuncia una “fabricación de casos”, se refiere a la supuesta construcción artificial de expedientes judiciales con fines políticos. El término suele usarse para señalar investigaciones que, según quien las denuncia, estarían sustentadas en testimonios manipulados, filtraciones, presión mediática o acusaciones sin pruebas concluyentes.

En términos prácticos, la acusación implica:

Presunto uso político de fiscalías o tribunales.

Señalamientos públicos antes de existir una sentencia.

Filtración de investigaciones para desgaste mediático.

Intento de afectar electoralmente a una figura pública.

Construcción de una narrativa de culpabilidad anticipada.

En México, este tipo de discurso aparece con frecuencia en momentos de alta confrontación política. Gobernadores, exfuncionarios y líderes partidistas han acusado en distintos sexenios ser víctimas de persecución judicial, mientras autoridades sostienen que las investigaciones responden únicamente a posibles delitos.

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Por qué el caso Maru Campos escaló a nivel nacional

El conflicto tomó dimensión nacional porque ocurre en un contexto delicado para la relación entre México y Estados Unidos, tras revelarse la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno mexicano pidió la salida de los agentes involucrados al considerar que no contaban con acreditación oficial.

Además, legisladores de Morena impulsaron solicitudes de juicio político contra Maru Campos por presunta “traición a la patria”, mientras la gobernadora asegura que intentan convertirla en “chivo expiatorio” del caso. El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites entre justicia, presión política y uso mediático de investigaciones penales en México.