Reconoce COPARMEX avances del Plan México, pero exige mayor certeza jurídica y seguridad

El líder de la Coparmex el sector empresarial y el gobierno, pide mayor certeza jurídica y seguridad para atraer inversión y celebra medidas del Plan México.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, reconoció avances en el llamado Plan México impulsado por el Gobierno Federal para acelerar inversiones públicas y privadas; sin embargo, advirtió que los resultados dependerán de fortalecer la certeza jurídica, la seguridad y la confianza para invertir en el país.

COPARMEX destaca simplificación de trámites e inversiones

En un posicionamiento público, el presidente nacional del organismo patronal, Juan José Sierra Álvarez, destacó medidas como la simplificación regulatoria, la ventanilla única y la digitalización de trámites de comercio exterior, al considerar que pueden reducir la carga administrativa que enfrentan las empresas.

“El plan México avanza en acciones para impulsar la inversión y requiere reforzar la certeza jurídica y la seguridad para consolidar resultados. México tiene una oportunidad clara para atraer inversión y crecer, pero esa oportunidad exige condiciones que generen confianza. El plan México progresa en la dirección correcta al simplificar trámites, agilizar procesos y facilitar la inversión. Medidas como la ventanilla única, la afirmativa ficta y el expediente digital son pasos concretos que sí hacen diferencia”, apuntó el dirigente patronal.

⚙️ En COPARMEX creemos que impulsar la inversión requiere avances concretos y también atender los retos que frenan el crecimiento del país. Menos burocracia, más energía y mayor inversión son pasos importantes; pero sin seguridad, certeza jurídica y Estado de Derecho, el… pic.twitter.com/Zq7Sqba3eQ — Coparmex Nacional (@Coparmex) May 7, 2026

Añadió que de acuerdo con datos de la propia COPARMEX, casi la mitad de sus socios reporta problemas con trámites administrativos y destinan más de 80 horas mensuales para cumplir con procesos regulatorios.

La organización también valoró la reducción de tiempos y trámites en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como los proyectos para ampliar la capacidad energética mediante esquemas de participación público-privada.

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Seguridad y Estado de derecho, retos pendientes

No obstante, Sierra Álvarez, expresó su preocupación por la incorporación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al considerar que podría perder independencia técnica y operativa.

Además, pidió posponer hasta 2028 los procesos de elección de personas juzgadoras y crear un comité independiente que garantice perfiles con experiencia e imparcialidad en el Poder Judicial.

“También es positiva la reducción de tiempos en procesos clave y el impulso a la capacidad energética con participación del sector privado. Pero simplificar no es suficiente si no se construye un entorno completo de confianza. Persisten retos de fondo que deben atenderse con claridad, garantizar la independencia de Prodecom como un verdadero contrapeso en la defensa de los contribuyentes, fortalecer la selección de personas juzgadoras posponiendo su elección hasta el 2028 y asegurando procesos con criterios técnicos, mérito e independencia a través de un comité especializado”, manifestó el presidente nacional de COPARMEX.

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También alertó que la inseguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, ya que casi el 47 por ciento de sus socios afirma haber sido víctima de algún delito.

Por último sostuvo que México tiene potencial para atraer inversiones, aunque insistió en que se requieren condiciones de seguridad, energía suficiente y un Estado de derecho sólido para consolidar el crecimiento económico.

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