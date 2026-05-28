En el Senado cambian comisiones dictaminadoras para no exponer a Inzunza

El senador de Enrique Inzunza no será expuesto, cambian comisiones dictaminadoras.

En el Senado decidieron cambiar las comisiones dictaminadoras de las reformas constitucionales para no exponer al morenista, Enrique Inzunza, acusado de narco desde Estados Unidos.

Las comisiones que venían dictaminando las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum habían sido Puntos Constitucionales que preside el senador Oscar Cantón Zetina y la de Estudios Legislativos que encabeza Enrique Inzunza.

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Cambios en las comisiones dictaminadoras

Sin embargo, de última hora se informó que las comisiones dictaminadoras serán Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primero que preside el morenista Manuel Ladrón de Guevara.

La convocatoria de comisiones está para las 13:00 de este jueves y el pleno de los senadores arrancará trabajos a las 15:00 horas

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Sesión en el Senado sigue programada

La presencia de Enrique Inzunza en la sesión sigue en el aire, pues él no solicitó licencia y le aseguró a Javier Corral que acudiría.

El ajuste en las Comisiones Senado ocurre previo al análisis de las reformas constitucionales en la Cámara Alta.

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