Secretaría de Salud presenta nuevo Código de Bioética para personal médico en México

Al destacar que si bien los avances diagnósticos, terapéuticos y tecnológicos han transformado los sistemas de salud y ampliado la capacidad de atención médica el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que se han generado nuevos desafíos éticos que requieren respuestas claras y actualizadas.

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¿Qué busca el nuevo Código de Bioética para el Personal de Salud?

En dicho escenario el funcionario anunció la implementación del Código de Bioética para el Personal de Salud, con el que dijo, se busca fortalecer una atención médica más humana, ética y centrada en las personas dentro del Sistema Nacional de Salud.

Desde la Academia Nacional de Medicina, el titular de Salud destacó que este código constituye una guía práctica para reforzar la responsabilidad ética del personal sanitario en el ejercicio cotidiano de su labor.

“El principal reto consiste en convertir la bioética en un compromiso operativo y cotidiano dentro del Sistema Nacional de Salud”. — David Kershenobich, secretario de Salud

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Secretaría de Salud presenta Código de Bioética que fortalece la atención médica y humana



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¿Por qué se impulsa una nueva visión ética en el sector salud?

El comisionado nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty, señaló que este organismo impulsa una evolución en el enfoque ético del sector salud, al transitar de una visión preventiva hacia una ética aspiracional orientada a promover el bien y fortalecer la toma de decisiones correctas en la práctica médica.

Enfatizó que este nuevo enfoque tiene como propósito fomentar el cumplimiento de criterios de calidad y seguridad, así como una cultura institucional basada en la excelencia, el trabajo bien hecho y el compromiso con el bienestar social de todas y todos, sin distinción.

Ante autoridades del sector salud, explicó que el Código de Bioética parte de una premisa esencial: la atención a la salud debe centrarse en las personas. En ese sentido, resaltó que las y los pacientes tienen historia, valores, contextos y derechos que deben reconocerse y respetarse en cada decisión clínica.

¿Qué principios incluye el Código de Bioética?

Asimismo, indicó que la calidad de la atención no depende únicamente de los procedimientos médicos, sino también de la manera en que se brinda el servicio y del respeto a la dignidad humana.

El documento incorpora principios reconocidos internacionalmente, entre ellos dignidad humana, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Aclaró que el código no sustituye la normatividad vigente ni impone nuevas obligaciones; su propósito es acompañar y fortalecer la dimensión ética del ejercicio profesional en el sector salud.

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