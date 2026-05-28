Bertha Alcalde reporta baja de 13% en delitos de alto impacto en CDMX

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que los delitos alto impacto en la capital registraron una disminución de 13 por ciento entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2024.

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¿Qué delitos de alto impacto disminuyeron en la CDMX?

Durante un informe mensual sobre resultados de la política criminal de la dependencia, la fiscal capitalina señaló que entre los delitos considerados de alto impacto se encuentran homicidio, feminicidio, tentativas de homicidio y feminicidio, lesiones por arma de fuego, secuestro y robo de vehículo.

“Podemos observar una reducción del 13 por ciento si comparamos el periodo de enero a abril del 2024, previo a que llegáramos a esta administración, a enero a abril del 2026. En estos delitos se encuentran el homicidio, el feminicidio, las tentativas de homicidio y feminicidio, las lesiones por disparo de arma de fuego, el secuestro, el robo de vehículos, entre otros delitos de alto impacto”. —

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¿Qué avances reportó la Fiscalía en órdenes de aprehensión?

Alcalde Luján destacó además un incremento en las órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones iniciadas por denuncia y no por flagrancia, al señalar que esto refleja un fortalecimiento de las capacidades de investigación de la fiscalía.

“Esto significa poder solicitar a un juez, a partir de la entrega de datos de prueba que nos permitan probar la probable responsabilidad de una persona, y podemos lograr la captura de las personas que cometen estos delitos, que generalmente están vinculados con delitos de alto impacto. Específicamente, en el caso del periodo del 2024, de enero a abril, tenemos 21.6 por ciento más órdenes de aprehensión”. —

La fiscal también informó incrementos en detenciones y judicializaciones relacionadas con delitos prioritarios: 18 por ciento más en feminicidio, 13 por ciento en homicidio doloso, 25 por ciento en violación, 40 por ciento en extorsión y 43 por ciento en robo de vehículo.

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¿Cómo busca la FGJCDMX reducir la impunidad?

Asimismo, subrayó que la estrategia de la FGJCDMX busca disminuir la impunidad no solo mediante encarcelamientos, sino también a través de audiencias y judicializaciones sin detenido.

“Las judicializaciones se traducen en menos impunidad, y hoy en día podemos hablar de este aumento muy importante que no se da de manera casual, que se da porque lo estamos impulsando, porque lo estamos midiendo. Lo que espera la gente cuando va a denunciar es que sus casos sean escuchados por un juez y que podamos iniciar un proceso penal que después dé lugar a una sentencia o a una reparación del daño”. —

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