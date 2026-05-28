Gobernacion y SEP piden a la CNTE no afectar la movilidad de millones en la capital

Al reconocer el derecho a la libre manifestación, la Secretaría de Gobernación llamó a las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, ante las afectaciones derivadas por los bloqueos registrados en distintos sitios, particularmente en Circuito Interior de la Ciudad de México.

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¿Qué pidió Gobernación a la CNTE tras los bloqueos?

A través de un comunicado la dependencia pidió evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la capital del país.

La instancia dirigida por Rosa Icela Rodríguez reiteró la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional.

Insistió que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen disposición para continuar el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población.

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¿Cómo continuará la atención a las demandas del magisterio?

Manifestó que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática.

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