En México mandan los mexicanos: Sheinbaum alerta por riesgo de injerencia extranjera en elecciones

Al insistir que en México mandan los mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum alertó sobre una posible injerencia extranjera en elecciones de nuestro país.

Después que se aprobara en la Cámara de Diputados, la reforma para establecer la nulidad de las elecciones cuando se acrediten actos de injerencia extranjera, en la mañanera, la Primera Mandataria admitió que existen riesgos de intervención externa, debido a los financiamientos que dijo, ya se han dado y también los últimos acontecimientos en materia política.

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¿Por qué Sheinbaum ve riesgo de injerencia extranjera en elecciones?

“También hay ha habido críticas de la oposición diciendo que es un argumento más de la presidenta o de Morena para garantizar el poder a Morena. Es no hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos de estar de acuerdo con eso, que no hay injerencia extranjera en las elecciones en México. O sea, quien vote en contra de esta propuesta pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”. —

-Entonces ¿sí ve un riesgo real?

-“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí.”

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¿Qué antecedentes mencionó la presidenta?

Insistió que ya ha habido antecedentes de actos contra la soberanía y decisiones que sólo interesa a las mexicanas y mexicanos, así mismo confió que el proyecto pueda dejar claras las formas de injerencia para evitar interpretaciones subjetivas.

“Ha habido financiamientos desde fuera, se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción o por la Corrupción, que de una u otra forma apoyaban a un candidato, a una candidata. Con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Ahora es importante que se regule, entiendo que queda la aprobación en la Constitución, pero tiene que venir la ley. Entonces en la ley, pues ya tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no.” —

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¿Qué establece la reforma sobre la nulidad de elecciones?

Por ello consideró necesario reforzar las medidas para garantizar que sólo participen y decidan en los procesos electorales.

El proyecto enviado al Senado de la República introdujo una reserva para establecer la modificación al artículo 41 constitucional planteando la anulación “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

De acuerdo al autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, ya se establecía en ese artículo, que el pueblo mexicano no aceptará intervenciones foráneas, pero no se fijaron sanciones en la materia.

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