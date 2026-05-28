Hoy No Circula 28 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan este jueves?

Estamos casi cerrando la semana y, si tus planes incluyen circular por la Zona Metropolitana del Valle de México este 28 de mayo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permiso para transitar. Con las temperaturas que se mantienen elevadas en este cierre de mes, el cumplimiento del programa Hoy No Circula es fundamental para evitar la activación de contingencias ambientales.

Evita multas innecesarias y el mal rato de una visita al corralón. Las restricciones están vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy.

¿Qué autos NO circulan este jueves 28 de mayo de 2026?

Según los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula representa un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que perderás para liberar tu vehículo del depósito.