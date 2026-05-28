Jubilación anticipada ISSSTE: este es el calendario de edades para retirarte antes

El ISSSTE cuenta con un calendario de jubilación anticipada que permite a las trabajadoras del Estado retirarse antes sin recortes en su pensión.

El retiro en México dio un giro importante para miles de mujeres que han dedicado su vida al servicio público. Hoy, la jubilación anticipada del ISSSTE dejó de ser una idea poco probable y se convirtió en una opción real para quienes cumplen con los requisitos establecidos en el marco legal vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Si ya estás contando los años o incluso los meses para dejar la oficina, este calendario de edades puede adelantarte el retiro varios años sin sacrificar ingresos ni prestaciones.

¿Cuál es el beneficio exclusivo para las trabajadoras del Estado?

El principal cambio de este esquema es el criterio de equidad de género que reconoce la trayectoria laboral de las mujeres en el servicio público.

Las trabajadoras del Estado pueden jubilarse dos años antes que los hombres, siempre que cumplan con los requisitos de ley.

Este beneficio aplica únicamente para quienes cotizan bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio, es decir, el sistema tradicional del ISSSTE.

PERO: si estás en el esquema de cuentas individuales, este calendario no aplica.

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¿Cómo funciona el calendario de edades para la jubilación anticipada del ISSSTE?

A diferencia de los esquemas anteriores, la edad mínima para jubilarse ya no es fija. El decreto establece una reducción gradual, que baja la edad conforme avanzan los años, hasta llegar a su punto más bajo en 2034.

¿Cuál es el calendario completo de jubilación anticipada del ISSSTE?

Para que no haya dudas y sepas exactamente en qué año te corresponde, este es el calendario oficial establecido por el ISSSTE:

Calendario de edades para jubilación anticipada

Entre 2025 y 2027

Mujeres: 56 años

Hombres: 58 años

Entre 2028 y 2030

Mujeres: 55 años

Hombres: 57 años

Entre 2031 y 2033

Mujeres: 54 años

Hombres: 56 años

A partir de 2034

Mujeres: 53 años

Hombres: 55 años

Siempre que se cumplan los años de servicio requeridos y se cotice bajo el Artículo Décimo Transitorio.

¿Ya se puede tramitar la jubilación anticipada?

Sí. En el ciclo actual, el ISSSTE ya puede procesar el retiro de:

Mujeres con 56 años cumplidos

Que acrediten 28 años de servicio

Si cumples con ambos requisitos, puedes iniciar el trámite de inmediato ante el instituto.

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¿La jubilación anticipada tiene recortes o descuentos?

Esta es una de las dudas más frecuentes… y la respuesta es no. No hay recortes ni penalizaciones

Al jubilarte bajo este esquema:

Recibes el 100% de tu último sueldo básico regulado

No existe castigo por retirarte antes

Tu pensión tiene incrementos automáticos conforme a la inflación

¿Qué otros derechos conservas al jubilarte anticipadamente?

Además de la pensión, el esquema garantiza otros beneficios importantes:

Servicio médico integral del ISSSTE

Derecho a préstamos personales

Seguridad social activa desde el primer día de retiro

Lo que debes revisar antes de iniciar tu trámite

Antes de acudir al ISSSTE, toma en cuenta lo siguiente:

Verifica tu historial de cotización

Checa que estás en el régimen Décimo Transitorio

Revisa que tus años de servicio estén correctamente registrados

Un error en estos datos puede retrasar el trámite.

Así que, si eres trabajadora del Estado, cotizas en el ISSSTE y estás cerca de la edad marcada en el calendario, vale la pena revisar tu situación laboral cuanto antes. La jubilación anticipada puede adelantarte el retiro varios años, sin perder ingresos ni prestaciones, y con el respaldo total del Estado.

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