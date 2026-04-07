Reconoce Canaco CDMX reducción sostenida en delitos de alto impacto

Canaco CDMX celebra la reducción de delitos de alto impacto, con cifras del gobierno de CDMX

Delitos de alto impacto en la Ciudad de México muestran una tendencia a la baja, de acuerdo con cifras compartidas por autoridades y respaldadas por el sector empresarial.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) calificó como positiva la reducción de los delitos de alto impacto en la capital del país, al destacar que en los últimos siete años estos ilícitos han disminuido en 66 por ciento.

Reducción sostenida en la incidencia delictiva

El organismo empresarial señaló que, de acuerdo con cifras presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante marzo de 2026 también se registró una baja del 6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que confirma una tendencia sostenida a la baja en los delitos CDMX.

El presidente del organismo local, Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró que estos resultados generan optimismo y confianza entre comerciantes y prestadores de servicios, al considerar que no se trata de un hecho aislado, sino de un avance constante en materia de seguridad.

📋 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó resultados en materia de seguridad, fruto de una estrategia integral basada en la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia y la presencia permanente en territorio. 🚓



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ En comparación con marzo de 2025, la… pic.twitter.com/8436SvwwUC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 6, 2026

Acciones y coordinación en seguridad

Destacó que, además de la disminución en la incidencia delictiva, las autoridades han logrado detenciones de generadores de violencia, así como decomisos de drogas y armas, y la desarticulación de 39 células criminales, lo que contribuye a mejorar el entorno para la actividad económica.

El líder empresarial subrayó que existe comunicación permanente entre el sector comercio y las autoridades capitalinas, lo que ha permitido coordinar acciones, compartir información y fortalecer operativos de seguridad.

Por último, reiteró la disposición del sector para mantener el diálogo con el gobierno capitalino y sus instituciones, con el objetivo de prevenir delitos y consolidar la reducción en la incidencia delictiva en la Ciudad de México.

ahz.