Producción láctea en México enfrenta déficit de 30%, advierten industriales

México mantiene un déficit cercano del 30 por ciento de la producción de lácteos, lo que obliga a depender de importaciones para satisfacer la demanda interna: Canilec. / DarioGaona

El presidente de la Cámara Nacional de Industriales de Leche, Jorge Lozano Garza, advirtió que México enfrenta un déficit cercano al 30 por ciento en la producción láctea, situación que obliga al país a depender de importaciones para cubrir la demanda interna.

“Actualmente, México mantiene un déficit cercano del 30 por ciento de la producción de productos lácteos, lo que nos obliga a depender de importaciones para satisfacer la demanda interna. Tan solo en 2025, las importaciones de productos lácteos alcanzaron los 3 mil 860 millones de dólares, mientras que las exportaciones sumaron 693 millones de dólares, generando un saldo comercial negativo”, expresó.

Canilec reporta un déficit de 30% en la producción de leche en México. / Octavio García Ortiz Ampliar

Importaciones y retos para la industria láctea

En conferencia de prensa para hablar de las perspectivas, retos y oportunidades de la cadena de valor de la industria láctea en México y a nivel regional y de cara a celebrar el “Día Mundial de la leche”, Lozano Garza destacó que la mayor parte de las importaciones corresponde a leche descremada en polvo y quesos provenientes principalmente de Estados Unidos, nación que concentra el 84 por ciento de las compras lácteas de México.

“Debemos fomentar un mayor consumo de productos lácteos de origen nacional para fortalecer así la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo de nuestra cadena productiva. Frente a este escenario, el crecimiento sostenido del sector, que oscila entre el 2.5 y el 3 por ciento anual, representa también una gran oportunidad para fortalecer la producción nacional, reducir la dependencia externa y generar mayores beneficios para las regiones productivas del país”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, Homero García de la Llata, señaló que la producción lechera nacional mantiene una tendencia de crecimiento sostenido desde hace décadas, aunque todavía resulta insuficiente para cubrir el consumo interno del país.

“Los ganaderos mexicanos, los productores, estamos produciendo alrededor, según las cifras de SADER, en el 2025, más de 800013000 de litros de leche, y es una tendencia que se ha venido dando desde 1995, con tasas de crecimiento medias anuales de un poquito más del 2 por ciento. Esta misma producción y su valor representa un tercer lugar en el valor de la producción pecuaria nacional, con el 17 por ciento. La producción de leche en México es resultado del trabajo de más de 154 mil unidades de producción en México, principalmente de ganado especializado y de doble propósito, que en conjunto suman alrededor de dos millones y medio de cabezas productoras de leche en México, considerando todas las escalas productivas, pequeños, medianos y grandes ganaderos”, afirmó.

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Buscan aumentar la producción nacional de leche

Añadió que la estructura del sector está altamente fragmentada y concentrada en pequeños y medianos productores , además de una fuerte regionalización en la producción.

“El 97 por ciento de estas unidades de producción la conforman pequeños y medianos ganaderos con menos de 100 cabezas por unidad de producción. La producción de leche está localizada principalmente en las regiones centro-occidente y norte, en estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Jalisco, que concentran más del 53 por ciento de la producción del país. Sin embargo, esta producción nacional no alcanza hoy a cubrir la demanda interna, pues solamente estamos prácticamente aportando el 65 por ciento del consumo de leche y productos lácteos en el país”, expuso.

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García de la Llata destacó además el compromiso del sector con los objetivos de autosuficiencia planteados por el gobierno federal.

“Hemos hecho conjuntamente esta Comisión Ejecutiva de Bovinos de Leche un gran compromiso con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan México para alcanzar la producción de 15 mil millones de litros de leche cuando menos para el 2030. Hablamos del compromiso de pequeños, medianos y grandes ganaderos con el Plan México. Aplaudimos también la iniciativa presidencial de contar con desarrollos lecheros en el sur del país, ya inaugurados, principalmente en Campeche, con genética adecuada e infraestructura, que seguramente aportarán grandes cantidades de este alimento líquido al pueblo de México”, concluyó.

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