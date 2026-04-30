Elección judicial se pospondría a 2028: Kenia López Rabadán prevé periodo extraordinario

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, no descartó un periodo extraordinario de sesiones en el mes de mayo para que el Congreso de la Unión apruebe una iniciativa propuesta por diputados y senadores de Morena para posponer la fecha de la elección judicial para 2028 y que no se lleve a cabo en el 2027 con el resto de las elecciones políticas.

La legisladora panista dijo estar a la espera de una reunión de los seis coordinadores parlamentarios en San Lázaro para lograr el acuerdo correspondiente y el próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno para discutir y aprobar dicha reforma judicial.

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¿Habrá periodo extraordinario en mayo para la reforma?

“Porque de concretarse este periodo extraordinario representaría una oportunidad relevante para que esta Cámara de Diputados analice una reforma constitucional en materia electoral, particularmente en lo relativo a la fecha de la elección de los integrantes del Poder Judicial. Tenemos turnada ya la iniciativa de referencia a la Comisión de Puntos Constitucionales, es una iniciativa del grupo mayoritario”. —

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró importantísimo prorrogar un año la elección de los juzgadores para que no se empaten esos comicios con los que se elegirá a gobernadores, legisladores y presidentes municipales, porque harían muy compleja esa elección en el 2027.

Kenia López Rabadán recibió la iniciativa de Reforma Electoral Ampliar

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¿Por qué se busca aplazar la elección judicial?

Kenia López Rabadán dijo que la ciudadanía se merece juzgadores con los mejores perfiles como los propone la iniciativa de los legisladores morenistas y no que sean electos mediante “acordeones” como los que tenemos ahora cuyas resoluciones dejan mucho que desear .

“Justamente porque no queremos acordeones, porque no queremos enlistados, porque la ciudadanía se merece conocer con nombre y apellido quiénes van a ser sus autoridades en cualquiera de los poderes. Es claro que los acordeones fueron muy litigados, muy sancionados éticamente en términos públicos y me parece que requerimos todas las instituciones llegar con el mayor prestigio posible”. —

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¿Qué perfiles buscan para el Poder Judicial?

La presidenta de la Cámara de Diputados dijo coincidir con la posición de una de las impulsoras de esta propuesta constitucional, la diputada morenista y ministra con licencia Olga Sánchez Cordero de que los juzgadores a elegir tengan los mejores perfiles académicos y amplia experiencia para integrar el Poder Judicial .

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