Las sedes de concentración de las 48 selecciones para el Mundial 2026

La FIFA confirmó este lunes las bases de entrenamiento de todas las selecciones para la Copa del Mundo 2026. El torneo se jugará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio, y cada una de las 48 naciones ya tiene definido su cuartel general para la fase de grupos.

FIFA World Cup 2026™ Team Base Camps finalised ✔️



Another major organisational milestone has been reached on the road to the tournament, with the 48 qualified teams finalising the selection of their Team Base Camp Training Sites. — FIFA (@FIFAcom) May 25, 2026

¿Dónde se concentrará la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El Tri trabajará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, su casa habitual. La sede es lógica: el equipo ya conoce las instalaciones y la logística es más sencilla al jugar en casa. México tendrá la mayor variedad geográfica de bases, con siete selecciones distribuidas en el país.

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¿Qué selecciones se concentran en México?

Siete naciones eligieron suelo mexicano como base de operaciones:

México → CAR, Ciudad de México

→ CAR, Ciudad de México Colombia y Corea del Sur → Guadalajara (instalaciones de Atlas y Chivas, respectivamente)

→ Guadalajara (instalaciones de Atlas y Chivas, respectivamente) Irán → Centro Xoloitzcuintle, Tijuana

→ Centro Xoloitzcuintle, Tijuana Sudáfrica → Universidad del Fútbol, Pachuca

→ Universidad del Fútbol, Pachuca Túnez → Centro de entrenamiento de Rayados, Monterrey

→ Centro de entrenamiento de Rayados, Monterrey Uruguay → Complejo Mayakoba, Cancún

¿Dónde están Argentina, Brasil y las grandes potencias?

Las grandes selecciones europeas y sudamericanas se reparten por Estados Unidos, que concentrará a 39 de los 48 equipos:

Argentina → Kansas City (instalaciones del Sporting KC)

→ Kansas City (instalaciones del Sporting KC) Brasil → Nueva York-Nueva Jersey

→ Nueva York-Nueva Jersey Inglaterra → Kansas City

→ Kansas City Francia → Boston

→ Boston Alemania → Winston-Salem

→ Winston-Salem España → Chattanooga

→ Chattanooga Portugal → Palm Beach Gardens

→ Palm Beach Gardens Japón → Nashville

→ Nashville Estados Unidos → Irvine, California

Marruecos y Haití también estarán en la zona de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que Arabia Saudita eligió Austin.

FIFA World Cup 2026™ Team Base Camp Training Sites footprint finalised



⚽️ Team Base Camps are a vital part of the FIFA World Cup™ organisation and experience



⚽️ 25 communities that will not host matches will welcome teams, broadening the excitement and impact of the FIFA… pic.twitter.com/P5PzEYDZ0X — FIFA Media (@fifamedia) May 25, 2026

¿Cómo se eligieron estas sedes?

El proceso arrancó en 2024, cuando las federaciones recibieron una lista de más de 60 opciones. Tras el sorteo de diciembre de 2025, cada selección clasificada definió su base considerando la zona geográfica donde disputará la fase de grupos, para minimizar traslados y optimizar la preparación.

“El Team Base Camp es una parte integral de cualquier Copa del Mundo. Es el lugar donde las selecciones entrenan, descansan y viven el día a día del torneo", explicó Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026.

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Canadá y Panamá trabajarán desde territorio canadiense: el conjunto local en Vancouver y los panameños en New Tecumseth, Ontario.

¿Qué sigue para la Copa del Mundo 2026?

El Mundial arranca el 11 de junio de 2026 y será histórico: la primera edición con 48 selecciones. Las bases de concentración quedan definidas; lo que falta es el fixture completo y la confirmación de los grupos. Para México, el objetivo es claro: aprovechar la ventaja de jugar en casa, con el CAR como trinchera, y superar por primera vez en su historia la barrera de los octavos de final en un Mundial que organiza.