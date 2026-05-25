Las sedes de concentración de las 48 selecciones para el Mundial 2026
Todos listo con diversas selecciones nacionales que tendrán sede en diversos campamentos por la Copa Mundial de la FIFA.
La FIFA confirmó este lunes las bases de entrenamiento de todas las selecciones para la Copa del Mundo 2026. El torneo se jugará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio, y cada una de las 48 naciones ya tiene definido su cuartel general para la fase de grupos.
¿Dónde se concentrará la Selección Mexicana en el Mundial 2026?
El Tri trabajará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México, su casa habitual. La sede es lógica: el equipo ya conoce las instalaciones y la logística es más sencilla al jugar en casa. México tendrá la mayor variedad geográfica de bases, con siete selecciones distribuidas en el país.
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¿Qué selecciones se concentran en México?
Siete naciones eligieron suelo mexicano como base de operaciones:
- México → CAR, Ciudad de México
- Colombia y Corea del Sur → Guadalajara (instalaciones de Atlas y Chivas, respectivamente)
- Irán → Centro Xoloitzcuintle, Tijuana
- Sudáfrica → Universidad del Fútbol, Pachuca
- Túnez → Centro de entrenamiento de Rayados, Monterrey
- Uruguay → Complejo Mayakoba, Cancún
¿Dónde están Argentina, Brasil y las grandes potencias?
Las grandes selecciones europeas y sudamericanas se reparten por Estados Unidos, que concentrará a 39 de los 48 equipos:
- Argentina → Kansas City (instalaciones del Sporting KC)
- Brasil → Nueva York-Nueva Jersey
- Inglaterra → Kansas City
- Francia → Boston
- Alemania → Winston-Salem
- España → Chattanooga
- Portugal → Palm Beach Gardens
- Japón → Nashville
- Estados Unidos → Irvine, California
Marruecos y Haití también estarán en la zona de Nueva York-Nueva Jersey, mientras que Arabia Saudita eligió Austin.
¿Cómo se eligieron estas sedes?
El proceso arrancó en 2024, cuando las federaciones recibieron una lista de más de 60 opciones. Tras el sorteo de diciembre de 2025, cada selección clasificada definió su base considerando la zona geográfica donde disputará la fase de grupos, para minimizar traslados y optimizar la preparación.
“El Team Base Camp es una parte integral de cualquier Copa del Mundo. Es el lugar donde las selecciones entrenan, descansan y viven el día a día del torneo", explicó Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026.
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Canadá y Panamá trabajarán desde territorio canadiense: el conjunto local en Vancouver y los panameños en New Tecumseth, Ontario.
¿Qué sigue para la Copa del Mundo 2026?
El Mundial arranca el 11 de junio de 2026 y será histórico: la primera edición con 48 selecciones. Las bases de concentración quedan definidas; lo que falta es el fixture completo y la confirmación de los grupos. Para México, el objetivo es claro: aprovechar la ventaja de jugar en casa, con el CAR como trinchera, y superar por primera vez en su historia la barrera de los octavos de final en un Mundial que organiza.