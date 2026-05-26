Alejandro Zendejas entra en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026 con Mauricio Pochettino / Robin Alam/ISI Photos

Alejandro Zendejas fue una de las grandes sorpresas en la lista de 26 jugadores que presentó Mauricio Pochettino para representar a la Selección de fútbol de Estados Unidos en el Mundial 2026. El futbolista del Club América jugaría así su primera Copa del Mundo tras consolidarse como una de las figuras más desequilibrantes de la Liga MX.

Alejandro Zendejas / Dylan Buell/USSF Ampliar

La convocatoria llamó la atención por varias decisiones inesperadas del técnico argentino, quien apostó por una mezcla de experiencia europea y futbolistas que atraviesan un gran momento en la MLS y el fútbol mexicano.

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¿Por qué Alejandro Zendejas es la gran sorpresa de Estados Unidos?

El nombre de Zendejas generó conversación inmediata entre aficionados mexicanos y estadounidenses. Aunque ya había sido considerado anteriormente por Estados Unidos, muchos pensaban que tendría complicado meterse en la lista final por la competencia en ataque.

Sin embargo, el extremo americanista terminó convenciendo a Pochettino gracias a su rendimiento con América, club donde se convirtió en pieza clave por velocidad, desequilibrio y capacidad para generar goles y asistencias. El exjugador de Necaxa y Chivas llega además en uno de los mejores momentos de su carrera. Su regularidad en la Liga MX y en torneos internacionales terminó inclinando la balanza a su favor.

Para la afición mexicana, la convocatoria también revive el debate sobre los futbolistas binacionales, ya que Zendejas pudo representar a México en categorías juveniles antes de decidirse definitivamente por Estados Unidos.

La lista completa de Estados Unidos para el Mundial 2026

PORTEROS

Matt Freese

Matt Turner

Chris Brady

DEFENSAS

Tim Ream

Chris Richards

Auston Trusty

Miles Robinson

Mark McKenzie

Antonee Robinson

Sergiño Dest

Alex Freeman

Joe Scally

Max Arfsten

MEDIOCAMPISTAS

Tyler Adams

Weston McKennie

Cristian Roldan

Sebastian Berhalter

Christian Pulisic

Malik Tillman

Gio Reyna

Tim Weah

Brenden Aaronson

Alejandro Zendejas

DELANTEROS

Folarin Balogun

Ricardo Pepi

Haji Wright

Selección Estados Unidos / Robin Alam/ISI Photos Ampliar

¿Qué busca Mauricio Pochettino con esta convocatoria?

La lista mundialista de Pochettino deja clara una intención: construir un equipo agresivo, rápido y con jugadores capaces de competir físicamente contra cualquier selección.

El técnico argentino apostó por futbolistas consolidados en Europa como Pulisic, McKennie y Weah, pero también abrió espacio para jugadores que llegan encendidos desde otras ligas, incluyendo la Liga MX.

Otro punto importante es la mezcla generacional. Estados Unidos mantiene una base joven, pero ahora suma elementos con experiencia internacional que ya jugaron torneos importantes en Europa y Concacaf.

La expectativa sobre esta selección es alta porque el Mundial 2026 se disputará en territorio estadounidense, algo que incrementa la presión y la ilusión de hacer historia.

¿Cuándo debuta Estados Unidos en el Mundial 2026?

Estados Unidos arrancará su participación en la Copa del Mundo el próximo 12 de junio frente a la Selección de fútbol de Paraguay.

Posteriormente enfrentará a la Selección de fútbol de Australia y cerrará la fase de grupos contra la Selección de fútbol de Turquía.

El objetivo mínimo será superar los octavos de final, aunque el entorno de la selección estadounidense espera que Pochettino pueda llevar al equipo mucho más lejos aprovechando la localía.

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Lo que sigue para Zendejas y Estados Unidos

Alejandro Zendejas tendrá ahora la oportunidad más importante de su carrera: disputar un Mundial en casa y consolidarse como una de las figuras ofensivas de Estados Unidos.

Antes del debut ante Paraguay, el equipo de Mauricio Pochettino realizará una serie de partidos de preparación para definir su once titular y ajustar detalles tácticos. La pelea por un lugar en el ataque será intensa, pero el jugador del América llega con confianza y ritmo competitivo para buscar protagonismo en la Copa del Mundo 2026.