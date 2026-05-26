Lionel Messi sufre lesión con Inter Miami y enciende alarmas para el Mundial 2026 con Argentina / Daniel Jayo

Lionel Messi salió lesionado durante la victoria del Inter Miami CF por 6-4 sobre Philadelphia Union y encendió la preocupación en la Selección de fútbol de Argentina a menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El argentino presentó molestias en el tendón de la corva y abandonó el partido al minuto 73.

Lionel Messi / Marcelo Endelli Ampliar

La situación genera incertidumbre por el estado físico del capitán albiceleste, quien podría disputar la última Copa del Mundo de su carrera.

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¿Qué lesión sufrió Lionel Messi con Inter Miami?

Durante el partido ante Philadelphia Union, Messi fue captado tocándose la parte posterior de la pierna izquierda antes de pedir el cambio.

El cuerpo técnico de Inter Miami decidió sustituirlo inmediatamente para evitar que el problema muscular empeorara. Tras salir del campo, el delantero argentino se dirigió directamente al vestidor sin permanecer en el banquillo.

Aunque el club todavía no publica un parte médico definitivo, las primeras versiones apuntan a una molestia en los isquiotibiales, una zona que ya le ha generado problemas físicos desde su llegada a la MLS.

¿Lionel Messi podría perderse el Mundial 2026?

Por ahora no existe confirmación oficial sobre el tiempo de baja, pero la lesión llega en el peor momento posible para Argentina.

Falta menos de un mes para el arranque del Mundial 2026 y cualquier problema muscular representa un riesgo importante para un futbolista de 38 años que ha acumulado muchos minutos esta temporada.

El entrenador del Inter Miami, Mateo Silvetti, reconoció después del partido que todavía existe incertidumbre sobre el alcance de la lesión.

Argentina seguirá de cerca los estudios médicos en las próximas horas para determinar si Messi necesita reposo prolongado o si únicamente se trata de una sobrecarga muscular.

Lionel Messi / Marcelo Endelli Ampliar

Los números de Messi con Inter Miami antes de lesionarse

Antes de la lesión, Lionel Messi atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada a la MLS.

En 14 partidos disputados esta temporada con Inter Miami CF, el argentino registró:

12 goles

7 asistencias

Todos los minutos jugados antes de ser sustituido frente a Philadelphia

El duelo contra Philadelphia representó la primera vez en toda la campaña que Messi abandonó un partido antes del silbatazo final.

Los antecedentes físicos que preocupan a Argentina

Aunque Messi ha evitado lesiones graves en Estados Unidos, los problemas musculares sí han aparecido en distintos momentos desde 2023.

La ausencia más larga del argentino con Inter Miami ocurrió en el verano de 2024, cuando permaneció cerca de dos meses fuera de actividad por molestias físicas.

Además, los isquiotibiales ya le provocaron al menos otros dos episodios de lesión en su etapa dentro de la MLS, un detalle que preocupa especialmente al cuerpo técnico de la Selección de fútbol de Argentina.

La carga física acumulada, la intensidad del calendario y la cercanía del Mundial obligarán a manejar con mucha precaución cualquier molestia muscular.

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¿Qué dijo Messi sobre jugar el Mundial 2026?

Meses atrás, Messi dejó claro que solamente disputará el Mundial si llega en condiciones óptimas.

El campeón del mundo en Qatar 2022 explicó que su prioridad era sentirse competitivo y ayudar realmente a Argentina dentro del campo.

Las declaraciones cobran fuerza ahora porque el delantero sabe que esta edición podría representar el cierre definitivo de su historia en Copas del Mundo.

En la Copa Mundial de la FIFA 2022, Messi lideró a Argentina al título con siete goles y actuaciones decisivas, incluyendo dos tantos en la final contra la Selección de fútbol de Francia.

¿Qué sigue para Messi y Argentina rumbo al Mundial?

El siguiente paso será conocer el diagnóstico oficial de la lesión y definir cuánto tiempo necesitará Messi para recuperarse.

Inter Miami CF evaluará si el argentino puede regresar antes del cierre de la temporada regular o si deberá reducir actividad para priorizar el Mundial.

Mientras tanto, la Selección de fútbol de Argentina espera noticias clave sobre el estado de su capitán antes de iniciar la defensa del título mundial en la Copa del Mundo 2026.