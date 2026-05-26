Coco Carrasquilla sí jugará el Mundial 2026: Panamá toma decisión tras lesión con Pumas

La Selección de fútbol de Panamá confirmó su lista oficial de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y despejó la principal duda alrededor de Adalberto Carrasquilla. A pesar de la lesión sufrida con Pumas durante la final de la Liga MX, el mediocampista fue incluido por el técnico Thomas Christiansen para disputar el Mundial.

Coco Carrasquilla / Jam Media Ampliar

La decisión llega después de varios días de incertidumbre por el estado físico del futbolista universitario, quien abandonó el partido entre lágrimas y generó preocupación tanto en Panamá como en el entorno auriazul.

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¿Coco Carrasquilla jugará el Mundial 2026 con Panamá?

Sí. Panamá decidió mantener a Carrasquilla dentro de la convocatoria mundialista pese a que todavía continúa con trabajo de recuperación física.

El mediocampista viajará con el grupo y formará parte de la concentración previa al torneo, aunque existe la posibilidad de que no participe en algunos partidos amistosos programados antes del debut mundialista.

Para Christiansen, el jugador de Pumas representa una pieza clave por su capacidad para organizar el juego, sostener la posesión y conectar el mediocampo con el ataque. Además, es uno de los líderes futbolísticos de la generación panameña que llega al Mundial 2026.

¿Qué lesión sufrió Adalberto Carrasquilla con Pumas?

La alarma se encendió durante la final de la Liga MX, cuando Adalberto Carrasquilla tuvo que abandonar el partido con visibles gestos de dolor.

Aunque Panamá evitó profundizar públicamente sobre el diagnóstico exacto, el cuerpo técnico optó por manejar una recuperación progresiva para evitar riesgos antes del inicio de la Copa del Mundo.

El plan contempla reducir cargas físicas durante los primeros entrenamientos y evaluar día a día su evolución. La prioridad es que llegue en condiciones competitivas al debut frente a Ghana.

Los jugadores de Liga MX convocados por Panamá al Mundial 2026

La Selección de Panamá tendrá presencia importante de futbolistas que militan o tienen relación reciente con el fútbol mexicano. Estos son los nombres más destacados:

Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM

José Luis Rodríguez – FC Juárez

Yoel Bárcenas – Mazatlán FC

Ismael Díaz – Club León

La presencia de estos jugadores refleja el crecimiento del mercado panameño dentro de la Liga MX, donde varios elementos se han consolidado como titulares y referentes de sus equipos.

Coco Carrasquilla en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul / Jam Media Ampliar

¿Por qué Thomas Christiansen no quiso dejar fuera a Carrasquilla?

La decisión de incluir a Carrasquilla pasa por varios factores deportivos y de liderazgo.

El mediocampista ha sido uno de los futbolistas más importantes del proceso de Christiansen rumbo al Mundial. Su rendimiento en la eliminatoria y en torneos de Concacaf lo convirtió en el motor futbolístico del equipo canalero.

Además, Panamá considera que el tiempo de recuperación todavía permite que el jugador llegue al torneo con ritmo competitivo. El cuerpo médico cree que la lesión no compromete completamente su participación en fase de grupos.

Más allá de lo físico, Christiansen entiende que perder a Carrasquilla habría significado modificar gran parte de la estructura táctica del equipo a pocos días de iniciar la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de Panamá debutará el próximo 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Ghana en el arranque del Grupo L.

Posteriormente enfrentará a:

Selección de fútbol de Croacia

Selección de fútbol de Inglaterra

El grupo aparece como uno de los más complicados del torneo, especialmente por la experiencia internacional de croatas e ingleses.

Panamá buscará repetir el carácter competitivo que mostró en Rusia 2018, aunque ahora con una generación más madura y varios jugadores consolidados fuera de Centroamérica.

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Próximos pasos para Panamá y Coco Carrasquilla

El siguiente objetivo de Panamá será recuperar físicamente a Adalberto Carrasquilla antes del debut mundialista. El cuerpo técnico evaluará si puede tener minutos en los amistosos previos contra Brasil, Bosnia y Herzegovina o República Dominicana.

Mientras tanto, Thomas Christiansen afina detalles tácticos para enfrentar una fase de grupos exigente, donde cada punto podría definir el futuro de los Canaleros en la Copa Mundial 2026.