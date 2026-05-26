Panamá confirma su lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 / Hector Vivas

La Selección de fútbol de Panamá ya tiene definida su convocatoria oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico Thomas Christiansen presentó la lista de 26 futbolistas que representarán a los Canaleros en su segunda participación mundialista, dentro de un Grupo L donde enfrentarán a Croacia, Inglaterra y Ghana.

Thomas Christiansen / Hector Vivas Ampliar

La selección panameña apostará por una mezcla de experiencia y jugadores consolidados en el extranjero para intentar competir en una de las zonas más exigentes del torneo.

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¿Quiénes son los 26 convocados de Panamá para el Mundial 2026?

La lista oficial de Panamá para la Copa del Mundo quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

Defensores

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

Mediocampistas

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Azarías Londoño

Delanteros

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

¿Qué figuras lideran a Panamá rumbo al Mundial 2026?

El equipo canalero llegará al torneo con futbolistas de experiencia internacional y una base que ha trabajado varios años bajo el mando de Christiansen. El nombre que más llama la atención es el de Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas convertido en referente absoluto del seleccionado gracias a su capacidad para manejar el ritmo del partido y generar juego ofensivo.

También destacan elementos como Aníbal Godoy, uno de los líderes históricos del vestidor, y Amir Murillo, lateral con recorrido europeo y peso defensivo. En ataque, Panamá dependerá mucho del momento de Ismael Díaz y Cecilio Waterman para competir contra selecciones de mayor jerarquía.

¿Cómo quedó el grupo de Panamá en la Copa del Mundo 2026?

Panamá fue ubicada en el Grupo L junto a tres selecciones con historial importante en torneos internacionales:

Croacia

Inglaterra

Ghana

En el papel, Inglaterra aparece como favorita para avanzar como líder del sector, mientras que Croacia mantiene una generación competitiva pese al cambio generacional. Ghana, por su parte, suele ser un rival incómodo físicamente y con velocidad al frente.

Para Panamá, sumar puntos desde la primera jornada será clave si quiere aspirar a una clasificación histórica a la ronda eliminatoria.

¿Qué busca Panamá en su segunda participación mundialista?

La primera experiencia mundialista panameña llegó en la Copa Mundial de la FIFA 2018, torneo donde el equipo centroamericano logró marcar su primer gol en una Copa del Mundo, aunque quedó eliminado en fase de grupos.

Ahora, con una plantilla más madura y un proceso más estable bajo Christiansen, la expectativa es competir de mejor manera y pelear hasta el final por un lugar en octavos de final.

El crecimiento de futbolistas panameños en ligas internacionales también elevó el nivel competitivo de la selección en los últimos años.

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Próximos pasos de Panamá en el Mundial 2026

El siguiente reto para Panamá será el arranque oficial de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El debut en el Grupo L será determinante para medir las aspiraciones reales del equipo canalero frente a rivales de peso internacional.

Thomas Christiansen buscará que su selección repita el orden táctico y la intensidad que mostraron durante la eliminatoria, con el objetivo de dar una de las sorpresas del torneo.