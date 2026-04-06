CFE proporciona acceso a internet gratuito en coordinación con IMSS Bienestar y SEP

Como parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2025 suscribió convenios de colaboración con el IMSS Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para ampliar el acceso a servicios de conectividad en el país.

A través de estos instrumentos, durante 2025 se instalaron 3,180 Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) en clínicas y 3,483 en tele-escuelas a nivel nacional, fortaleciendo el acceso a servicios digitales en comunidades prioritarias.

Para el primer semestre de 2026 se prevé la instalación de 9,004 puntos adicionales con tecnología 4G, de los cuales 6,644 estarán ubicados en tele-escuelas y 2,360 en unidades médicas del IMSS Bienestar.

Ampliar

Al cierre de febrero de 2026, la CFE cuenta con un total de 109,431 Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) instalados en espacios públicos, lo que contribuye a ampliar el acceso a servicios digitales en distintas regiones del país.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Coordinación TELECOM, brinda el servicio de conectividad para los participantes de las “Ferias del Bienestar” con la instalación de PAIG. Si bien estos trabajos continuarán durante el 2026, entre enero y el 27 de marzo, ya se han habilitado 48 de los mencionados puntos en 22 localidades.