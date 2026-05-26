Histórico en CDMX: Aprueban por unanimidad la Ley del Sistema de Cuidados

Por unanimidad el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley del Sistema de Cuidados local, a través de la cual se garantiza el derecho de toda persona a “cuidar, ser cuidada y al autocuidado”.

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¿Qué establece la nueva Ley del Sistema de Cuidados?

De acuerdo con el artículo 5 de la legislación, los capitalinos tendrán este derecho “conforme a su voluntad o la de sus tutores, la etapa del curso de su vida, condiciones de salud, situación de dependencia y contexto cultural, familiar y territorial.

Este derecho “incluye el derecho a recibir cuidados adecuados y accesibles asequibles y de calidad prestados en condiciones de dignidad y respeto y seguridad”.

Será el gobierno de la ciudad y las alcaldías las que “prestarán servicios públicos de cuidado universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”.

La nueva norma, reconoce el derecho de cuidar a otras personas a través del trabajo remunerado o no remunerado.

🏛️🗣️🫂 El #CongresoCDMX aprobó el dictamen con modificaciones para expedir la Ley del Sistema de Cuidados de la #CDMX, iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, respaldada por los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso capitalino e… pic.twitter.com/n9ZJwR585O — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 26, 2026

¿Cuántas personas requieren cuidados en la Ciudad de México?

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de tres millones de personas en la ciudad requieren de algún tipo de cuidado. Son las mujeres en su mayoría (70%) las que asumen esa responsabilidad.

Esta aprobación se da, según narró el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Royfid Torres, después de nueve años en que el derecho se inscribió en la Constitución política de la ciudad, de 10 amparos y de la lucha y resistencia de mujeres, personas con discapacidad y organizaciones sociales.

Este logro, dijo, no es de una sola persona es de miles, a quien nadie cuido y cuando le tocó al gobierno hacerse cargo de ella, la abandono en un hospital para que muriera.

“Como la de Esme, hay otras historias que he venido recopilando en este camino, historias que duelen, historias incómodas, historias que no caben en una iniciativa, que no caben en un artículo, que no caben en un anexo transversal pero que son en realidad la razón por la que estamos hoy aquí; son historias como la de Massiel que se levanta antes de que amanezca para atravesar la ciudad y llevar a su hijo a una consulta médica, de Marcelina que siendo niña cuidaba a los niños de otros de otras familias mientras a ella nadie la cuidaba”. —

El @Congreso_CdMex aprobó la ley del #SistemaDeCuidados de la Ciudad de México.



Un gran paso sin duda pero el trabajo apenas comienza y la #BancadaNaranja está lista para seguir de cerca su implementación.



Esta ley la escribieron millones de personas y sus #HistoriasDeCuidado. pic.twitter.com/QY5Z1PHvit — Roy Torres (@royfid) May 26, 2026

¿Qué dijeron legisladores y activistas tras la aprobación?

Así como estas hay miles historias de resistencia y de lucha contra un sistema que se ha negado a verlos, añadió.

Sin embardo dijo en tribuna el legislador, “seamos honestos” ¿solo con esta ley vamos a cambiar sus vidas? “Lamentablemente no, pero si es una ruta para lograr cambiar sus vidas porque esta ley si pone pone por primera vez sus historias en el centro de la discusión pública”

Y aunque esto parezca poco, “cambia todo”.

Por su parte, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que con la ley se deja de lado “que la carga de cuidado no sea solamente para las mujeres, que lo hagamos en colectivo, que salga de nuestros núcleos familiares”.

Durante la discusión y votación estuvieron activistas como Margarita Garfias y su hijo Carlos, Marcela Bautista del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo para las Trabajadoras del Hogar (CACEH), Liz Macías y su hijo, así como Enrique Hernández y Alexia Moreno de CARACOL A.C.

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