SEP suspende clases: NO habrá escuela el 29 de mayo según el Calendario Escolar y esta es la razón

El 29 de mayo no habrá clases, según el calendario de la SEP.

Cada vez nos acercamos más al fin de mayo y una pregunta que surge entre los estudiantes de educación básica y los padres de familia y tutores, es si habrá un descanso el 29 de mayo, antes de que iniciemos el mes del Mundial 2026.

Con la posibilidad que se había puesto sobre la mesa de que el 11 de junio, o sea, en el inicio de la Copa del Mundo, se suspendieran las clases, la pregunta sobre si el último viernes de mayo sería libre surgió entre la comunidad de la SEP y aquí te contamos los detalles.

¿Habrá clases el 29 de mayo?

La respuesta corta es NO. Y es que de acuerdo al Calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública, el próximo viernes 29 de mayo no habrá clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

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¿Por qué?

La razón es la misma que ocurre en cada último viernes del mes, ya que estos días, las aulas de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo permanecen vacías debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esto quiere decir que el descanso no aplica para maestros y docentes, ya que esta actividad administrativa es obligatoria para profesores y directivos.

De esta manera, el próximo viernes, se convertirá en el penúltimo fin de semana largo antes de que arranquen las vacaciones de verano y, por tanto, el fin del Ciclo Escolar 2025 - 2026.

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¿Habrá clases por el Mundial el 11 de junio?

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que en el arranque del Mundial, hubiera suspensión de clases, para ser exactos, el próximo jueves 11 de junio. Sin embargo, la SEP no contempla ningún descanso para esa fecha, por lo que sí no hay ningún otro ajuste en el Calendario Escolar, las clases continuarán de manera habitual en escuelas de educación básica.