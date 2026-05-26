Semanas cotizadas del IMSS: así puedes saber si ya te toca pensionarte en 2026 con tu constancia

Revisar tus semanas cotizadas IMSS es el primer paso para saber si ya puedes pensionarte en 2026.

Si planeas pensionarte en 2026, lo primero que debes revisar son tus semanas cotizadas ante el IMSS. Este dato es importantísimo para saber si ya cumples con el mínimo requerido y evitar que tu trámite de pensión por cesantía o vejez sea rechazado.

Antes de iniciar cualquier trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), te conviene revisar cuántas semanas tienes registradas. Si naciste entre 1961 y 1966 (Ley 73), o ya alcanzaste la edad mínima para jubilarse en el caso de la Ley 97, este paso es indispensable para avanzar y saber si ya te toca jubilarte o todavía te falta.

Constancia de semanas cotizadas: requisitos para consultarlas en 2026

Para revisar tus semanas cotizadas IMSS en línea, solo necesitas contar con la siguiente información:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico vigente, donde recibirás la constancia en formato PDF

Si prefieres hacer el trámite de manera presencial en la subdelegación del IMSS que te corresponde, deberás presentar:

Identificación oficial vigente en original, como: INE, Pasaporte, Cartilla militar (con vigencia menor a 10 años) o Cédula profesional

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Semanas cotizadas IMSS para pensión: cómo solicitar la constancia

Consultar tus semanas cotizadas IMSS por internet es gratis, no necesitas cita y la respuesta es inmediata:

Ingresa al portal oficial del IMSS: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado Ubica el trámite de semanas cotizadas: Usa el buscador del sitio o entra a la sección de “palabras más buscadas” y selecciona “Semanas cotizadas”. Selecciona la modalidad correcta y elige: Trámite de Solicitud de Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS. Modalidad A) Constancia de semanas cotizadas. Captura tus datos personales: Da clic en “Consulta tu Constancia de Semanas Cotizadas”, ingresa tu CURP, NSS y correo electrónico, y envía la solicitud.

Al final, el documento te debe de llegar directo a tu correo en PDF.

¿Qué revisar en tu constancia?

Una vez que tengas tu constancia de semanas cotizadas IMSS, checa:

Que aparezcan todos los patrones con los que has trabajado.

Que el total de semanas cotizadas coincida con tu historial laboral.

Que no existan periodos faltantes o inconsistencias.

Y si encuentras semanas no reconocidas o errores en tus registros, desde el mismo portal del IMSS puedes iniciar una solicitud de aclaración.

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