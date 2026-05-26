Modalidad 40 IMSS: así puedes darte de alta desde tu computadora y recibir respuesta en 5 días

La Modalidad 40 del IMSS te permite seguir cotizando sin patrón. Te explicamos paso a paso cómo darte de alta en línea y recibir respuesta en 5 días.

Quedarte sin trabajo no tiene que representar un freno a tu plan de retiro. La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, mejor conocida como Modalidad 40, es una de las opciones más utilizadas para sumar semanas cotizadas y mejorar el monto de la pensión. Hoy, el trámite puede hacerse 100% digital, sin filas y sin tener que acudir a una subdelegación, siempre que cumplas con todo lo que reveló PENSIONISSSTE.

¿Qué necesitas revisar antes de darte de alta en la modalidad 40?

Antes de iniciar el trámite en línea, revisa que sí cumples con lo que pide el IMSS, porque el sistema rechaza solicitudes incompletas o fuera de plazo.

Debes cumplir con lo siguiente:

Haber sido dado de baja del régimen obligatorio por tu patrón.

Tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a la fecha de baja.

Solicitar la Modalidad 40 dentro de los 12 meses posteriores a tu baja laboral.

Además, ten listos estos datos obligatorios antes de encender la computadora:

CURP

Número de Seguro Social (NSS)

Correo electrónico personal y activo, donde recibirás la resolución

Si ya pasó más de un año desde tu baja, ya no es posible inscribirte en la Modalidad 40.

TE PUEDE INTERESAR: Modalidad 40 del IMSS: ¿Por qué cada año será más cara y qué debes saber si aún no te jubilas?

Paso a paso para darte de alta en la Modalidad 40

El trámite se hace en el portal oficial del IMSS y toma solo unos minutos si tienes la información correcta.

Paso 1. Ingresa al sitio del IMSS, entra a la sección Trámites y selecciona

“Inscripción a la continuación voluntaria al régimen obligatorio en el IMSS”.

Captura tu CURP y un correo electrónico de contacto.

Paso 2. El sistema mostrará tu información registrada. Revisa y confirma tu domicilio. Si detectas algún error, corrígelo antes de continuar.

Paso 3. Selecciona tu Salario Base de Cotización (SBC).

Aquí debes respetar dos límites:

No puede ser menor al último salario con el que cotizaste antes de la baja.

No puede ser mayor a 25 veces la UMA vigente.

El salario que elijas define cuánto pagarás cada mes y cuánto podrás recibir de pensión, ya que impacta directamente en los seguros de Invalidez y Vida, así como Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Paso 4. Revisa el resumen, confirma la información y envía la solicitud.

El IMSS analiza el trámite y en un máximo de cinco días hábiles recibirás en tu correo la resolución oficial y, si fue aprobada, los formatos de pago.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión de 50 mil pesos con Modalidad 40 IMSS 2026: Requisitos para conseguirla con la Ley 73

Fechas de pago y costos que debes conocer

Al registrarte en la Modalidad 40, el IMSS te permite elegir desde cuándo surtirá efecto tu incorporación:

Desde la fecha en que realizas el trámite, o

De forma retroactiva, a partir del día siguiente a tu baja laboral

Si eliges la opción retroactiva, debes cubrir todas las cuotas acumuladas, incluyendo actualizaciones y recargos, conforme a la Ley del Seguro Social.

El monto a pagar se calcula aplicando los porcentajes vigentes sobre el salario que registraste. Toma en cuenta que:

Las cuotas aumentan cada año por las reformas aprobadas en 2020.

El incremento será gradual hasta 2030, cuando alcance su tope.

Los pagos pueden realizarse:

Mensuales

Bimestrales

Anuales adelantados

Ya sea en bancos autorizados o mediante banca en línea.

Pero... si dejas de pagar dos meses consecutivos bajo la Ley de 1997, o tres bimestres seguidos bajo la Ley de 1973, el IMSS te da de baja automáticamente de la Modalidad 40.

TE PUEDE INTERESAR: Modalidad 40 o Modalidad 10: ¿Cuál es el camino rápido a una mejor pensión?

¿Cómo te beneficia según el año en que empezaste a cotizar?

Los beneficios de la Modalidad 40 cambian según el régimen bajo el que cotizas.

Ley de 1973: La Modalidad 40 te permite elevar el promedio salarial de tus últimas 250 semanas, factor clave para calcular el monto de tu pensión, siempre que alcances al menos 500 semanas cotizadas.

Ley de 1997: Cada pago se va directo a tu cuenta AFORE, aumentando el ahorro con el que podrás contratar una renta vitalicia o un retiro programado. En 2026, el requisito es de 825 semanas, cifra que subirá gradualmente hasta 1,000 semanas en 2031.

Un punto importante es que la Modalidad 40 no incluye servicio médico. Solo cubre pensión y seguros de invalidez y vida. Además, si necesitas atención médica para ti o tus dependientes, debes contratar por separado el Seguro de Salud para la Familia.

Por último, considera que revisar tus semanas cotizadas y hacer este trámite en línea te permite planear tu retiro con mayor control y sin salir de casa.

TE PUEDE INTERESAR: Costo de la Modalidad 40 en 2026: Así se calcula y cuánto tendrás que pagar ante el IMSS