Requisitos de verificación vehicular en Edomex 2026: engomado Verde entra en sus últimos días
El plazo está por cerrarse para el engomado Verde; aquí te decimos qué te van a pedir en el verificentro y cuánto cuesta
Si tu auto tiene engomado Verde, estás en la recta final para cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México, un trámite obligatorio para los autos que circulan en la entidad y se realiza conforme al color del engomado y la terminación de la placa. Por ello, aquí te explicamos cuáles son los requisitos de la verificación en Edomex 2026, las fechas límite, los costos oficiales y cómo agendar tu cita para evitar multas.
¿A quién le toca verificar en estos días en el Edomex?
En este cierre de mayo, corresponde verificar a los vehículos con:
- Engomado Verde
- Terminación de placa 1 o 2
- Periodo: abril y mayo
- Fecha límite: 30 de mayo de 2026
Si no haces el trámite dentro del periodo, puedes hacerte acreedor a multas y recargos, además de problemas en retenes o revisiones.
Requisitos de la verificación vehicular en Edomex 2026
Para completar el trámite en un verificentro autorizado, debes acudir con la siguiente documentación:
- Tarjeta de circulación vigente
- Identificación oficial
- Comprobante de la última verificación
Pero, antes de ir, checa que no tengas adeudos o multas pendientes, ya que esto puede impedir que completes la verificación.
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Calendario completo de verificación Edomex 2026 por engomado
Este es el calendario oficial para la verificación vehicular en el Estado de México durante 2026:
- Engomado Amarillo (5 o 6): Enero y febrero. Fecha límite: 28 de febrero
- Engomado Rosa (7 u 8): Febrero y marzo. Fecha límite: 31 de marzo
- Engomado Rojo (3 o 4): Marzo y abril. Fecha límite: 30 de abril
- Engomado Verde (1 o 2): Abril y mayo. Fecha límite: 30 de mayo
- Engomado Azul (9 o 0): Mayo y junio. Fecha límite: 30 de junio
¿Cómo agendar la cita para la verificación en Edomex 2026?
Para realizar la verificación es obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/
Ahí podrás:
- Seleccionar verificentro
- Elegir fecha y horario
- Descargar el comprobante de la cita
Precios de la verificación en Edomex 2026
Estos son los costos vigentes para la verificación vehicular en el Edomex durante 2026:
- Holograma 00: $1,197 pesos
- Holograma 0: $610 pesos
- Holograma 1 y 2: $469 pesos
- Holograma Exento Voluntario: $630 pesos
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