Requisitos de verificación vehicular en Edomex 2026: engomado Verde entra en sus últimos días

El engomado Verde está en la recta final de verificación en el Edomex. Conoce los requisitos obligatorios, precios oficiales y dónde agendar cita antes del 30 de mayo.

Si tu auto tiene engomado Verde, estás en la recta final para cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México, un trámite obligatorio para los autos que circulan en la entidad y se realiza conforme al color del engomado y la terminación de la placa. Por ello, aquí te explicamos cuáles son los requisitos de la verificación en Edomex 2026, las fechas límite, los costos oficiales y cómo agendar tu cita para evitar multas.

¿A quién le toca verificar en estos días en el Edomex?

En este cierre de mayo, corresponde verificar a los vehículos con:

Engomado Verde

Terminación de placa 1 o 2

Periodo: abril y mayo

Fecha límite: 30 de mayo de 2026

Si no haces el trámite dentro del periodo, puedes hacerte acreedor a multas y recargos, además de problemas en retenes o revisiones.

Requisitos de la verificación vehicular en Edomex 2026

Para completar el trámite en un verificentro autorizado, debes acudir con la siguiente documentación:

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial

Comprobante de la última verificación

Pero, antes de ir, checa que no tengas adeudos o multas pendientes, ya que esto puede impedir que completes la verificación.

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Calendario completo de verificación Edomex 2026 por engomado

Este es el calendario oficial para la verificación vehicular en el Estado de México durante 2026:

Engomado Amarillo (5 o 6): Enero y febrero. Fecha límite: 28 de febrero

Engomado Rosa (7 u 8): Febrero y marzo. Fecha límite: 31 de marzo

Engomado Rojo (3 o 4): Marzo y abril. Fecha límite: 30 de abril

Engomado Verde (1 o 2): Abril y mayo. Fecha límite: 30 de mayo

Engomado Azul (9 o 0): Mayo y junio. Fecha límite: 30 de junio

¿Cómo agendar la cita para la verificación en Edomex 2026?

Para realizar la verificación es obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/

Ahí podrás:

Seleccionar verificentro

Elegir fecha y horario

Descargar el comprobante de la cita

Precios de la verificación en Edomex 2026

Estos son los costos vigentes para la verificación vehicular en el Edomex durante 2026:

Holograma 00: $1,197 pesos

Holograma 0: $610 pesos

Holograma 1 y 2: $469 pesos

Holograma Exento Voluntario: $630 pesos

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