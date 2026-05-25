Andrés López Beltrán deja Morena para buscar diputación federal por Tabasco

Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 25 de mayo que dejará su cargo en la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco.

La noticia fue compartida por “Andy” a través de una carta dirigida a Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, donde señala que esperará los tiempos internos del partido para buscar ser legislador.

“En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones” — Se lee en la misiva

¿Qué cargo buscará López Beltrán en Tabasco?

De acuerdo al texto compartido, López Beltrán contenderá por el cargo de diputado federal del VI Distrito Electora en Tabasco, para los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Misiva de Andrés López Beltrán Ampliar

Andrés refrendó su compromiso y respaldo con Claudia Sheinbaum, a quien consideró la mejor presidenta de México y el mundo, quien conduce con firmeza, convicción y visión histórica la Cuarta Transformación de México.

¿Qué logros destacó al frente de Morena?

López Beltrán presumió los logros al frente de la Secretaría de Organización, entre los que destacan:

• 10 millones de nuevos militantes incorporados al padrón de afiliados.

• Cerca de 7 millones de nuevos afiliados credencializados, mediante 300 módulos de credencialización instalados en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país.

• Comités Seccionales establecidos en 69,396 secciones electorales, equivalentes al 97% del total nacional.

• Consejos Municipales conformados en 1,952 municipios, el 97.60% de los municipios con régimen de partidos. Esta actividad, indicó, quedará concluida el próximo 31 de mayo.

• Más de 272 asambleas de evaluación y organización realizadas en todo el país junto a los coordinadores del partido.