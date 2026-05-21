Los bancos que cobran más comisión por usar cajeros en México en 2026
Hay cajeros en México donde sacar dinero puede salir sorprendentemente caro
Retirar efectivo en un cajero que no es de tu banco puede costarte hasta 40 pesos por operación en México. Aunque millones de usuarios a menudo lo hacen por urgencia, las comisiones bancarias por retiro de efectivo siguen siendo un golpe al bolsillo, un gasto silencioso que termina por mermar de a poco, como gasto hormiga, la economía personal, especialmente en temporadas de alta movilidad, cuando no hay sucursales cercanas, y, próximamente en temporada mundialista.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, y datos reportados por instituciones financieras, algunos bancos mantienen cargos considerablemente más altos que otros por usar cajeros automáticos ajenos. Las tarifas incluso pueden aumentar dependiendo de dónde esté instalado, dígase de aeropuertos, tiendas de conveniencia, gasolineras y centros comerciales suelen tener las comisiones más elevadas.
RECOMENDADO: Fraude en cajeros en México: los bancos con más reportes y lo que está pasando con tu dinero
Bancos con las comisiones más altas por retiro en cajeros automáticos
Según cifras difundidas por la CONDUSEF y reportes financieros recientes, estos son algunos de los bancos que más cobran por retirar dinero en cajeros automáticos en México cuando el usuario no pertenece a esa institución:
- Banco Multiva: hasta 40 pesos
- Bansí: hasta 35 pesos
- HSBC: hasta 30.90 pesos
- BBVA: entre 29.50 y 33 pesos
- Santander: entre 27 y 30 pesos
- Banorte: hasta 30 pesos
- Scotiabank: hasta 30 pesos
- Citibanamex: 26.50 pesos
En contraste, algunas instituciones mantienen cobros menores, como Banco del Bienestar, Compartamos o Inbursa, cuyos cargos rondan entre 10 y 15 pesos en ciertos casos.
RECOMENDADO: ¿Adiós a los cajeros automáticos? Así serán los nuevos retiros de efectivo y los bancos en México que ya aplican esta modalidad
Por qué cambia la comisión según el cajero
No todos los cajeros cobran igual, incluso si pertenecen al mismo banco. La CONDUSEF explica que las tarifas dependen de factores como la ubicación del ATM y el tipo de establecimiento donde opera. Un cajero instalado en una sucursal bancaria suele ser más barato que uno colocado dentro de un aeropuerto o una tienda de conveniencia.
Además, los bancos están obligados a mostrar la comisión antes de finalizar la operación, por lo que el usuario puede cancelar el retiro si considera excesivo el cobro. El organismo también recomienda utilizar, siempre que sea posible, cajeros del propio banco emisor o redes con convenios para evitar cargos adicionales.