Mx - El truco que usan tiendas durante Hot Sale y pocos detectan: así maquillan descuentos sin que lo notes

Durante el Hot Sale, miles de consumidores se enfocan en el porcentaje de descuento y no en el historial real del precio. Ahí es donde algunas tiendas aplican el viejo truco de subir el costo días antes del evento para después “rebajarlo” y hacerlo pasar como promoción. El resultado es un falso ahorro que luce atractivo en pantalla, pero que en realidad deja el producto casi al mismo precio original.

La práctica no siempre es fácil de detectar porque el consumidor normalmente llega al Hot Sale sin referencia previa. Por eso especialistas y organismos como la Profeco recomiendan monitorear precios desde semanas antes, especialmente en electrónicos, celulares, pantallas y viajes, categorías donde suelen concentrarse más promociones engañosas y reclamaciones.

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El detalle que casi nadie revisa antes de comprar

La mayoría de usuarios entra a Hot Sale buscando “el porcentaje más alto”, pero pocas personas verifican el precio anterior real. Ese descuido es precisamente lo que aprovechan algunas tiendas.

Hay señales que suelen repetirse en promociones dudosas:

Descuentos exagerados de hasta 80% o 90% en productos muy demandados.

Temporizadores falsos que crean sensación de urgencia.

“Últimas piezas” aunque el inventario sigue disponible.

Productos que desaparecen antes del evento y reaparecen con “rebaja”.

Precios tachados sin historial comprobable.

En foros y comunidades de compradores, usuarios aseguran que el verdadero ahorro muchas veces no está en la tienda, sino en promociones bancarias o bonificaciones adicionales. Incluso recomiendan rastrear precios semanas antes para descubrir cuándo una oferta es real y cuándo solo es marketing disfrazado.

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Cómo detectar si una oferta de Hot Sale es falsa

No hace falta ser experto para evitar caer en descuentos maquillados. Hay hábitos simples que ayudan a detectar promociones infladas antes de pagar.

Lo que recomiendan expertos y autoridades

Comparar el mismo producto en varias tiendas.

Revisar historial de precios antes del Hot Sale.

Desconfiar de descuentos “demasiado perfectos”.

Confirmar que el sitio tenga candado de seguridad y dominio oficial.

Guardar capturas de pantalla y comprobantes de compra.

También conviene revisar letras pequeñas. Algunas promociones esconden restricciones, cambios de precio al finalizar la compra o costos extra en envío que terminan eliminando el supuesto descuento.

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El Hot Sale sí tiene ofertas reales, pero el impulso juega en contra

El mayor aliado de las tiendas durante Hot Sale no siempre es el descuento, sino la urgencia. Mensajes como “solo por hoy” o “última oportunidad” están diseñados para acelerar decisiones y reducir el tiempo que el consumidor dedica a comparar.

Ahí es donde muchas compras terminan saliendo más caras de lo esperado. La recomendación más repetida por expertos financieros y autoridades es sencilla: entrar al Hot Sale con lista, presupuesto y precios previamente investigados. Porque en temporadas de ofertas, el truco más efectivo sigue siendo hacerte creer que estás ahorrando cuando en realidad no lo estás.