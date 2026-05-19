Físico vinculado a la CIA asegura que existen 4 especies alienígenas

Un físico relacionado con antiguos proyectos financiados por la CIA ha encendido nuevamente la conversación pública con la vuelta al tema extraterrestre, ello tras asegurar que investigadores estadounidenses habrían identificado hasta cuatro supuestas especies alienígenas vinculadas con incidentes OVNI. La declaración, como era de esperarse, se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse si Estados Unidos finalmente ocultó evidencia sobre vida no humana.

La polémica surge luego de que Hal Puthoff, científico conocido por participar en investigaciones gubernamentales sobre fenómenos aéreos no identificados, mencionara en una entrevista que personas cercanas a presuntos programas secretos le hablaron de diferentes tipos de entidades recuperadas tras accidentes de objetos voladores no identificados. Sin embargo, el propio investigador reconoció que nunca tuvo acceso directo a pruebas físicas ni documentos oficiales que confirmaran dichas versiones.

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Qué especies alienígenas mencionaron y por qué no hay evidencia oficial

Entre los nombres citados por otros investigadores relacionados con el tema aparecen los llamados “Grays”, “Nordics”, “Reptilians” e “Insectoids”, categorías populares dentro de la cultura OVNI desde hace décadas. A pesar del impacto mediático, ninguna agencia estadounidense ha confirmado oficialmente la existencia de estas supuestas especies extraterrestres ni la recuperación de cuerpos alienígenas.

Lo que sí dijo el Pentágono sobre los fenómenos OVNI

El Pentágono mantiene investigaciones abiertas sobre fenómenos aéreos no identificados.

mantiene investigaciones abiertas sobre fenómenos aéreos no identificados. La oficina AARO ha señalado que no existe evidencia pública de tecnología extraterrestre.

No hay registros desclasificados que validen la existencia de cuatro especies alienígenas.

Las declaraciones virales provienen de testimonios y no de pruebas científicas verificadas.

El tema volvió a ganar fuerza porque mezcla documentos gubernamentales reales sobre OVNIs con declaraciones sin confirmar que suelen expandirse rápidamente en internet.