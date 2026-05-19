Mx - Antes de comprar en Hot Sale 2026, revisa esto: las señales que podrían salvarte de una mala compra

Del 25 de mayo al 2 de junio, el Hot Sale 2026 reunirá a cientos de tiendas participantes en la campaña organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online. Sin embargo, tanto la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, han advertido sobre el aumento de fraudes digitales, ofertas falsas y páginas clonadas durante este tipo de eventos.

La recomendación principal no tiene que ver con comprar rápido, sino con comprar informado. Revisar el historial de precios, verificar que la tienda sea oficial y leer las condiciones completas de la promoción puede hacer la diferencia entre una oferta real y un descuento maquillado.

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El truco más usado en Hot Sale: subir precios antes del descuento

Una de las prácticas más señaladas por consumidores y monitoreada por Profeco consiste en incrementar el precio días antes del Hot Sale para después anunciar una supuesta rebaja. El porcentaje luce atractivo, pero el costo final termina siendo prácticamente el mismo que semanas atrás.

Por eso, especialistas y usuarios recomiendan empezar a rastrear precios desde ahora. Comparar en distintas tiendas y revisar históricos puede ayudar a detectar si realmente existe un ahorro o solo una estrategia publicitaria disfrazada de promoción.

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Antes de pagar, revisa estas señales de alerta

Que la página tenga “https” y candado de seguridad.

Que el dominio sea oficial y sin errores extraños en la URL.

Que existan políticas claras de devolución, garantía y entrega.

Que el precio final incluya cargos, comisiones e impuestos.

Que no pidan transferencias directas o pagos fuera de la plataforma.

Que la oferta no llegue únicamente por WhatsApp, SMS o redes sociales.

La compra inteligente en Hot Sale no siempre es la más barata

Otro de los errores más comunes es dejarse llevar por los meses sin intereses o por promociones “flash” que generan sensación de urgencia. Los expertos en comercio digital recomiendan entrar al Hot Sale con una lista definida y un presupuesto claro para evitar compras impulsivas.

Además, Profeco recuerda que los consumidores tienen derecho a exigir el cumplimiento de promociones, reembolsos y garantías cuando una tienda incumple lo prometido. Guardar capturas, comprobantes y correos de confirmación puede ser fundamental si surge algún problema después de la compra.

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