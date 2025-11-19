Kim Kardashian: ¿Cuántas operaciones y cirugías estéticas tiene la empresaria?

Kim Kardashian ha sido, durante casi dos décadas, un espejo de tendencias de belleza, moda y más a nivel mundial. Y aunque la empresaria y socialité lo niegue, muchos cirujanos y médicos aseguran que ha pasado por varias cirugías estéticas y operaciones que han transformado su cuerpo a lo largo de los años. Así que te dejamos todas las operaciones de la socialité más top del internet.

¿Cuántas operaciones tiene Kim Kardashian?

Kim Kardashian ha sido, durante casi dos décadas, un espejo de las tendencias de belleza globales. Ella no solo sigue modas, ella las crea, y su silueta de “reloj de arena” y su rostro impecable han sido el estándar de belleza más copiado en clínicas estéticas de todo el mundo.

Sin embargo, a pesar de los cambios físicos que saltan a la vista, Kim ha mantenido una postura pública de minimizar las intervenciones quirúrgicas mayores, atribuyendo sus transformaciones a la dieta, el ejercicio, el maquillaje experto y tratamientos no invasivos.

Rinoplastia

No confirmada por Kim, pero ampliamente sugerida por expertos debido al adelgazamiento progresivo de su puente y punta. Ella ha agradecido a su médico por su nariz “perfecta”, lo que se interpreta como un retoque sutil.

Bótox y rellenos dérmicos

Ha admitido inyecciones para arrugas, aunque dice que los rellenos en pómulos no le funcionaron y los tuvo que disolver.

BBL e implantes

Es la cirugía más icónica que se le atribuye. Los expertos sugieren el BBL (transferencia de grasa) o lipofilling para lograr su volumen y forma característicos.

Liposucción y lipofilling

Estos procedimientos se usan para extraer grasa de zonas como la cintura y el abdomen para inyectarla en los glúteos (BBL), creando su famosa “cintura de avispa”

Aumento de senos

Esto también ha sido negado por la empresaria, sin embargo, en los inicios de su carrera (alrededor de 2007) debido a cambios visibles en las primeras temporadas del reality.

¿Qué otros procedimientos estéticos ha tenido Kim Kardashian?

Además de las cirugías, es sabido que Kim se somete regularmente a tratamientos no quirúrgicos de alta tecnología para mantener su piel y contorno facial:

Vampire Facial (Tratamiento de plasma rico en plaquetas o PRP).

(Tratamiento de plasma rico en plaquetas o PRP). Láser fraccionado y radiofrecuencia para tensar la piel.

para tensar la piel. Depilación Láser (en gran parte de su cuerpo y rostro).

Esto no es motivo para criticarla o sentir lástima por ella, lo que se tiene que concientizar en este tema es que Kim Kardashian ha sido una figura pública desde hace muchos años, lo que la lleva a tener múltiples ojos sobre ella. Es por eso que se hace conciencia sobre el cuidado del cuerpo, lo difícil que es cumplir las expectativas del medio y también cómo esto influye en las personas que la admiran.