Kim Kardashian: Top 5 de frases más icónicas y controversiales de la famosa socialité

Kim Kardashian es una empresaria, modelo, socialité, abogada y personalidad de la televisión estadounidense (y mundial) que alcanzó la fama principalmente a través del reality show familiar ‘Keeping Up with the Kardashians’ (2007-2021) y recientemente con uno similar llamado ‘The Kardashians’ (2022-presente).

Es por eso que te traemos 5 frases polémicas y que marcaron su carrera a lo largo de estos años.

5 frases icónicas y polémicas de Kim Kardashian

“Parece que nadie quiere trabajar hoy”

Esta frase de Kim Kardashian fue dicha en una entrevista co la revista ‘Variety’ en marzo de 2022 mientras la socialité ofrecía consejos a las mujeres de negocios. Esto desató una enorme controversia y críticas en su contra, especialmente por las personas trabajadoras que trabajar por sobrevivir al día.

“Yo no tengo miedo a las críticas y, tampoco tengo miedo a que la gente sepa lo que hago”

Ante su vida pública, Kim Kardashian aceptó en un momento la fama total, es decir, tanto las buenas y malas críticas. Para ella cualquier atención es beneficiosa para su marca.

“Soy como una princesa. No puedo hacer nada”

Aunque esta frase fue dicha de manera irónica, la modelo y empresaria fue sincera consigo misma, refiriéndose a su estilo de vida de celebridad y la dificultad que a veces tiene para realizar diversas tareas cotidianas.

“Cuando tenía 40 años, me di cuenta de que tenía que dejar de intentar complacer a otras personas”

Kim Kardashian habló de sus cambios personales y su proceso de divorcio en pleno reality show, pues sus fans lo vieron como algo inspirador para resaltar la importancia de priorizar la felicidad individual sobre las expectativas de los demás.

“Si yo uso tacones, siempre necesito al menos una semana para volver a caminar normal”

Aunque es una frase simple, Kim Kardashian menciona que el mundo de la moda es tan glamouroso como doloroso, pues se sacrifica mucho por estar ahí, sin embargo, vale la pena.