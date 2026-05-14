Qué son los Santos del Hielo y por qué provocan frío inesperado en primavera / MarianVejcik

¿Qué son los Santos del Hielo y por qué siguen apareciendo cada año?

Los llamados Santos del Hielo son un periodo tradicional del calendario climático europeo que se asocia con una última entrada de aire frío en primavera. Se les relaciona con los días de San Mamerto, San Pancracio y San Servacio, históricamente vinculados a heladas tardías registradas entre mayo y mediados de mes.

Aunque su origen es cultural, hoy el término se usa para describir irrupciones de aire polar o ártico que aún pueden ocurrir en plena temporada cálida. Meteorólogos advierten que estos cambios no son “mágicos”, sino el resultado de patrones atmosféricos que permiten el descenso de masas de aire frío desde latitudes altas.

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Lugares donde se sentirán más los Santos del Hielo

La actual irrupción de aire ártico está relacionada con sistemas atmosféricos provenientes del norte de América, especialmente desde regiones cercanas al Ártico canadiense y el centro de Estados Unidos, donde las masas de aire frío todavía pueden desplazarse hacia el sur durante primavera. Aunque el fenómeno de los Santos del Hielo nació en Alemania, Francia y otras zonas de Europa Central, hoy el término también se utiliza para explicar descensos tardíos de temperatura que afectan partes de México y Norteamérica cuando el aire polar logra romper el ambiente cálido típico de mayo.

Aire ártico y descenso de temperatura: el fenómeno que prende alertas

En este 2026, el interés vuelve a crecer por la llegada de una masa de aire frío que podría provocar caídas de hasta 15 grados en distintas zonas del planeta. El contraste térmico es lo que más preocupa: en cuestión de horas, regiones acostumbradas al calor podrían experimentar ambiente invernal temporal.

Características de los Santos del Hielo

Descenso brusco de temperatura en menos de 24 a 48 horas

Mayor sensación de frío por viento y humedad

Posibles afectaciones en cultivos y vegetación sensible

Incremento de enfermedades respiratorias por cambios térmicos

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Qué impacto tendría en la vida diaria y por qué se vuelve tendencia

Este tipo de eventos no solo modifican el clima, también alteran rutinas cotidianas. El regreso repentino del frío implica mayor consumo de energía, cambios en la vestimenta y un aumento en la demanda de ropa abrigadora y bebidas calientes.

Además, el fenómeno gana fuerza en redes sociales y búsquedas porque combina ciencia, tradición y sorpresa climática. La mezcla entre “frío fuera de temporada” y el nombre histórico de Santos del Hielo lo convierte en un tema altamente viral cada año.