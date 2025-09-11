Juegan partido de fútbol con una réplica de la cabeza del primer ministro de Israel, Netanyahu, en modo de protesta

Protestan frente a la ONU jugando un partido de fútbol con la réplica de la cabeza de Netanyahu

Un inusual partido de fútbol se disputó recientemente frente a la sede de la ONU en Nueva York, atrayendo las miradas de medios y activistas de todo el mundo. La particularidad del encuentro, protagonizado por activistas palestinos e israelíes, fue que el balón era una réplica hiperrealista de la cabeza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Esta manifestación, que se llevó a cabo a días del inicio de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, es parte de un movimiento que busca visibilizar el genocidio en Gaza y la responsabilidad de los líderes mundiales en el conflicto. La acción, que podría parecer irreverente, es en realidad un potente acto de protesta que usa el arte como herramienta para la crítica política.

¿Por qué jugaron un partido de fútbol con la cabeza de Netanyahu?

La elección del fútbol no fue casual. Los activistas lo usaron como metáfora para denunciar que, según ellos, Netanyahu está “ganando” un “juego” a costa de la vida de civiles. El objetivo es llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que consideran un genocidio en Gaza y la falta de acción por parte de la ONU.

Además, los organizadores quisieron destacar que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está violando el derecho internacional, mientras la representación palestina sigue ausente en la Asamblea General de la ONU. La protesta busca enviar un mensaje claro sobre la urgencia de reconocer el Estado de Palestina y detener la masacre en la región.

¿Quiénes fueron los responsables de esta protesta?

Esta provocadora acción artística fue organizada por el artista español Eugenio Merino, conocido por crear réplicas similares de figuras polémicas como Donald Trump o Francisco Franco, y el colectivo activista estadounidense INDECLINE.

La manifestación es parte de una serie llamada “Freedom Kick”, que utiliza las cabezas de líderes de extrema derecha para denunciar la violencia y el autoritarismo en diferentes partes del mundo. Después del partido, la réplica de la cabeza de Netanyahu fue donada al Museo del Genocidio Palestino, convirtiéndose en un símbolo permanente de la protesta.

Esta manifestación se realizó justo antes de un evento de gran importancia global para maximizar su impacto mediático y político.

