Trump amenaza a China si manda armas a Irán para seguir con la guerra

Donald Trump advierte a China por envío de armas a Irán. Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a China: si envía armas a Irán, enfrentará “grandes problemas”.

La declaración se dio tras reportes de inteligencia estadounidense que señalan que el gobierno chino podría estar preparando el envío de sistemas militares a Teherán.

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De acuerdo con la Casa Blanca, este posible apoyo militar cambiaría el equilibrio del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen operaciones contra Irán.

Trump no solo elevó el tono político, también puso sobre la mesa medidas económicas. El mandatario advirtió que podría imponer aranceles de hasta 50% a productos chinos si se confirma el suministro de armamento.

“Si China hace eso, va a tener grandes problemas”, dijo el presidente, dejando claro que Washington responderá con firmeza ante cualquier intervención externa en el conflicto.

China responde y niega envío de armas a Irán

Por su parte, China rechazó las acusaciones y aseguró que no está proporcionando armas a ninguna de las partes involucradas.

Autoridades chinas calificaron los señalamientos como infundados y pidieron a Estados Unidos evitar escalar la tensión con declaraciones sin pruebas.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado miles de víctimas y mantiene en alerta a la comunidad internacional. La posible participación de China eleva el riesgo de una confrontación entre potencias.

Analistas advierten que cualquier apoyo militar externo podría ampliar el conflicto más allá de Medio Oriente y afectar la estabilidad económica global, especialmente en sectores como la energía.

Por ahora, Washington no permitirá que ningún país refuerce a Irán en plena guerra.