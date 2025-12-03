Spotify Wrapped: ¿Cómo sacar tu resumen musical en esta plataforma paso a paso?

Ya llegó el momento favorito de los melómanos cibernautas, y es que justo es la época del año en que todo amante de la música espera: el Spotify Wrapped. Este resumen anual se ha convertido en un fenómeno cultural, permitiendo que millones de usuarios, compartan sus gustos musicales.

Spotify Wrapped 2025 / FinkAvenue Ampliar

Es por eso que te dejamos la guía completa para sacar tu Spotify Wrapped 2025 directo desde tu app.

¿Cuándo se lanza el Spotify Wrapped 2025?

Spotify tradicionalmente lanza su resumen a principios de diciembre y este año no es la excepción. El Spotify Wrapped está llegando este 3 de diciembre, es por eso que te dejamos el paso a paso por si no sabes cómo sacar tu artista más escuchado.

Recuerda que aunque el Spotify Wrapped sea lanzado en diciembre. Recopila toda la información del año hasta aproximadamente el 31 de octubre. Esta es una lista personalizada para sus usuarios en todo el mundo.

¿Cómo ver mi Wrapped en 2025 paso a paso?

Acceder a tu resumen es muy sencillo y está diseñado para ser una experiencia visual y fácil de compartir en redes sociales, solo tienes que abrir tu app en el smartphone y comenzar la experiencia:

Paso 1: Busca el banner que dice ’Tu Wrapped 2025” y haz clic

Paso 2: Toca el banner y la app comenzará a realizarte una presentación interactiva tipo ‘stories’ donde verás a todos tus artistas preferidos

Paso 3: Descarga y comparte, pues al finalizar el resumen la app te dará la opción de guardar imágenes estáticas, playlists o incluso las canciones más escuchadas

Finalmente en tu resumen podrás disfrutar de tu top de artistas y canciones, minutos totales, tu personalidad musical o toda la geografía sonora de los y las artistas que acompañaron tu 2025.