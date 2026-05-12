¿Qué pasó con la niña turca que se subió a un autobús y casi la pierde su familia? | VIDEO

Momentos de angustia se vivieron en Turquía luego de que una niña de apenas 2 años subiera sola a un autobús de transporte público sin que su familia ni el conductor lo notaran inicialmente. El incidente ocurrió en el distrito de Alapli, en la provincia de Zonguldak, y quedó captado por cámaras de seguridad y videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

¿Qué pasó con la niña turca que se subió a un autobús y casi se pierde?

De acuerdo con reportes difundidos por medios turcos, el hecho ocurrió el pasado 7 de mayo de 2026 cuando el conductor del autobús, identificado como Gündüz Çimen, descendió brevemente de la unidad para comprar pan en una estación cercana. Mientras tanto, la pequeña aprovechó que la puerta del vehículo estaba abierta y subió sola al transporte público.

La familia de la menor se encontraba dentro de una tienda de teléfonos ubicada cerca de la parada y no se percató de inmediato de que la niña había caminado hasta el autobús. El conductor retomó la marcha sin notar la presencia de la menor hasta que escuchó llantos provenientes de la parte trasera de la unidad.

Gracias a el chofer la niña pudo regresar con su familia

Al descubrir a la niña sentada sola en uno de los asientos, el chofer detuvo el recorrido y dio aviso a las autoridades locales. Posteriormente, la menor fue resguardada y entregada sana y salva a sus familiares tras varios minutos de tensión.

Las imágenes generaron debate en redes sociales sobre los riesgos de perder de vista a menores en espacios públicos. Expertos en seguridad infantil recuerdan que los niños pequeños pueden quedar expuestos a accidentes viales, extravíos o situaciones peligrosas en cuestión de segundos.