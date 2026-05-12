Pronóstico del clima hoy 12 de mayo: ¿A qué hora va a llover en Edomex y CDMX?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo para este martes 12 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México.

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, durante la mañana se espera ambiente fresco con cielo parcialmente nublado en el Valle de México. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y comenzarán las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

¿A qué hora va a llover hoy martes en Edomex y CDMX?

Según el pronóstico regional, las lluvias en la Ciudad de México podrían iniciar entre las 15:00 y 17:00 horas, principalmente en alcaldías del sur y poniente como Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán y Xochimilco. Hacia la noche, las precipitaciones podrían extenderse a gran parte de la capital.

En el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes durante la tarde y noche, especialmente en municipios del Valle de Toluca y la zona oriente del estado. Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Metepec podrían registrar tormentas eléctricas y posibles encharcamientos.

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Pronostico del clima hoy martes 12 de mayo del 2026

La Conagua advirtió que las lluvias podrían ocasionar reducción de visibilidad, tránsito lento, inundaciones en zonas bajas y caída de árboles debido a las rachas de viento. También recomendó evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Las temperaturas máximas previstas para este martes 12 de mayo en la CDMX oscilarán entre los 24 y 26 grados, mientras que en Toluca se esperan máximas de entre 21 y 23 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional recordó que mayo marca el inicio de un periodo de lluvias más frecuentes en el centro del país, por lo que pidió a la población tomar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable, así como anticipar tiempos de traslado durante la tarde y noche por posibles afectaciones viales en avenidas principales del Valle de México.