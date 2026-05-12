El alcalde morenista de Pachuca, Hidalgo, Jorge Reyes Hernández, quedó en el centro de la polémica luego de la filtración de un audio en el que presuntamente amenaza con despedir a empleados municipales si no reaccionan y comparten publicaciones oficiales en redes sociales.

Jorge Reyes, alcalde de Morena en Pachuca, amenaza a empleados con despedirlos si no dan likes a sus redes sociales | AUDIO

vía@IrvingPineda pic.twitter.com/5yWJZ6xT0G — Franc (@paco__miranda) May 12, 2026

¿Quién es Jorge Reyes Hernández, alcalde morenista de Pachuca?

La grabación comenzó a circular entre trabajadores del ayuntamiento y posteriormente se difundió en redes sociales y medios nacionales. En el audio, atribuido al presidente municipal, se escucha un reclamo dirigido a funcionarios y personal de confianza por la baja interacción digital que tienen las publicaciones del gobierno local.

“Esta semana es la última oportunidad”, se escucha decir en el mensaje filtrado, donde además se menciona la posibilidad de “dar las gracias” a quienes no muestren compromiso compartiendo contenido institucional. Según medios locales y nacionales, el alcalde también pidió reportes semanales para identificar qué trabajadores cumplen con la instrucción de reaccionar y difundir publicaciones oficiales.

Alcalde de Morena amenaza con despedir a empleados en Pachuca

El caso provocó una fuerte discusión en redes sociales sobre el uso de recursos públicos, la presión laboral dentro de gobiernos municipales y la utilización de empleados para impulsar la imagen política de funcionarios.

De acuerdo con los reportes difundidos, Jorge Reyes Hernández habría señalado que si existen cientos de trabajadores nuevos en el ayuntamiento, las publicaciones oficiales deberían reflejar una mayor cantidad de interacciones y compartidos en plataformas digitales.

Hasta el momento, el alcalde de Pachuca no ha emitido un posicionamiento oficial para confirmar o desmentir el contenido del audio filtrado. Tampoco el ayuntamiento ha anunciado investigaciones internas relacionadas con el caso.

En redes sociales, usuarios y opositores criticaron las presuntas amenazas y cuestionaron que el desempeño laboral de empleados municipales pueda vincularse con la actividad digital en plataformas como Facebook o X.