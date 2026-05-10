Registro celular con CURP: ¿Puedo solicitar un amparo para NO vincular mi línea de celular?

El registro obligatorio de líneas celulares con la CURP o RFC en México ha generado dudas entre millones de usuarios, especialmente por el temor al manejo de datos personales y la posibilidad de perder el servicio telefónico si no se realiza el trámite antes de la fecha límite establecida por las autoridades.

Desde enero de 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso en marcha el nuevo esquema que obliga a vincular cada línea móvil con una identidad oficial. Según el Gobierno de México, la medida busca combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y los secuestros virtuales.

¿Es obligatorio registrar mi celular con CURP?

Sin embargo, expertos en derechos digitales y abogados constitucionalistas han advertido que sí existe la posibilidad de promover un amparo para evitar el registro, especialmente si los usuarios consideran que la medida vulnera derechos relacionados con la privacidad, protección de datos personales y acceso a las telecomunicaciones.

Organizaciones como R3D y especialistas en ciberseguridad han señalado que el sistema presenta riesgos importantes, entre ellos posibles filtraciones de información y acceso indebido a bases de datos sensibles. Además, recuerdan que en México ya existió un padrón similar, el extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que terminó siendo cancelado tras denuncias por uso indebido de datos y fallas de seguridad.

¿Puedo solicitar un amparo para no registrar mi línea telefónica?

De acuerdo con abogados consultados por distintos medios nacionales, el amparo puede tramitarse ante un juez federal argumentando afectaciones a derechos constitucionales. Aunque esto no garantiza automáticamente que el usuario quede exento del registro, sí podría suspender temporalmente la obligación mientras se resuelve el caso. Cada situación deberá analizarse de forma individual.

Especialistas también recomiendan revisar cuidadosamente los avisos de privacidad de las compañías telefónicas y verificar qué información será almacenada, quién tendrá acceso y durante cuánto tiempo permanecerán resguardados los datos personales.

La CRT informó que el plazo para registrar las líneas vence el próximo 30 de junio de 2026 y reiteró que quienes no completen el proceso podrían perder temporalmente el servicio telefónico.