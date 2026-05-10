Sheinbaum felicita a las madres y exige reconocer el valor del trabajo de cuidados
La presidenta Claudia Sheinbaum envió un emotivo mensaje por el 10 de mayo y destacó que las labores de cuidado de las madres son el pilar para construir un México más justo.
En el marco del Día de las Madres, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a las mamás mexicanas y llamó a reconocer el trabajo de cuidados que realizan todos los días.
A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que “es tiempo de mujeres” y que es necesario valorar, compartir y reconocer las labores de cuidado que desempeñan las madres en los hogares, al considerarlas fundamentales para construir un país más justo y más feliz.
Sheinbaum expresó su deseo de que todas las madres reciban cariño, alegría y reconocimiento, y afirmó que la felicidad que ellas han sembrado se refleje de vuelta en sus vidas a través de abrazos y momentos significativos junto a sus familias.
El mensaje fue difundido en el contexto del Día de las Madres, celebrado este 10 de mayo.