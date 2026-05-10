Sheinbaum felicita a las madres y exige reconocer el valor del trabajo de cuidados

En el marco del Día de las Madres, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a las mamás mexicanas y llamó a reconocer el trabajo de cuidados que realizan todos los días.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que “es tiempo de mujeres” y que es necesario valorar, compartir y reconocer las labores de cuidado que desempeñan las madres en los hogares, al considerarlas fundamentales para construir un país más justo y más feliz.

Sheinbaum expresó su deseo de que todas las madres reciban cariño, alegría y reconocimiento, y afirmó que la felicidad que ellas han sembrado se refleje de vuelta en sus vidas a través de abrazos y momentos significativos junto a sus familias.

El mensaje fue difundido en el contexto del Día de las Madres, celebrado este 10 de mayo.

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