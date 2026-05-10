Fiebre de remesas por el 10 de mayo: Migrantes rompen récord de envíos para celebrar a las madres mexicanas

El Día de las Madres volvió a convertirse en una de las fechas más importantes para el envío de remesas hacia México.

Cada 10 de mayo, millones de mexicanos que viven principalmente en Estados Unidos incrementan sus transferencias económicas para celebrar a sus madres, consolidando esta temporada como uno de los periodos de mayor flujo de dinero al país.

Datos del Banco de México indican que durante mayo de 2025 ingresaron 5 mil 352 millones de dólares en remesas, derivadas de 13.9 millones de operaciones, con un promedio de 385 dólares por envío.

Aunque la cifra representó una caída de 4.6 por ciento respecto al mismo mes de 2024, especialistas destacan que el volumen de transferencias digitales permaneció en niveles históricamente altos.

El repunte de remesas cobra especial relevancia en este 10 de mayo, fecha en la que las madres mexicanas reciben cerca de la mitad de los recursos enviados desde el extranjero.

El “Efecto Mamá” en las finanzas nacionales

Información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que 49.8 por ciento de las remesas de mayo tienen como destinatarias a las mamás, mientras que encuestas del Banco de México y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos coinciden en que la madre es el principal destino de estos apoyos económicos.

Pese al endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y a la desaceleración observada entre abril y noviembre de 2025, las remesas muestran señales de recuperación.

BBVA México reportó que en marzo de 2026 el país recibió 5 mil 394 millones de dólares, un incremento anual de 4.9 por ciento y el crecimiento más alto en los últimos 16 meses.

Analistas prevén que mayo de 2026 supere las cifras del año anterior debido al efecto del Día de las Madres y a la depreciación del peso frente al dólar, factor que aumenta el poder adquisitivo de cada envío y motiva a los migrantes a mantener el apoyo económico a sus familias.

¿En qué se gastan las remesas del 10 de mayo?

Históricamente, mayo registra en promedio 6.5 por ciento más remesas que abril y junio, según BBVA Research, reflejando la importancia emocional y cultural de esta celebración para las familias mexicanas.

Además del apoyo para gastos esenciales, durante esta temporada el dinero enviado suele destinarse a regalos y celebraciones.

Profeco reporta que 51 por ciento de los recursos se utiliza en ropa, calzado y accesorios, mientras 19 por ciento se dirige a productos de belleza y cuidado personal.

Digitalización y poder adquisitivo

Especialistas destacan también el avance de la digitalización en el envío de remesas.

Actualmente, alrededor de 99 por ciento de las operaciones se realizan mediante transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), facilitando que millones de migrantes puedan enviar dinero de manera inmediata a sus familias en México.

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